2,4% de novos positivos e nenhuma morte no condado de Rimini são sintomas

Os números estão em declínio acentuado em relação ao Coronavirus na província de Rimini, onde os únicos dados em alta são os de recuperações. Na verdade, 27 novos resultados positivos apareceram durante as últimas 24 horas, dos quais apenas 9 foram sintomas, e ao mesmo tempo nenhuma morte foi registrada. Em termos de positividade, são 13 pacientes do sexo masculino e 14 do feminino; 18 assintomáticos e 9 assintomáticos. E em detalhe: 7 sintomas. 19 para rastrear os contatos, em sua maioria familiares e já isolados no momento do diagnóstico; Um teste para cada categoria. Aproximadamente 61 curas podem ser estimadas.

A nível regional, desde o início da epidemia do Coronavírus, foram registados 381439 casos positivos na Emilia Romagna, um aumento de 412 face a ontem, de um total de 21.799 swabs realizados nas últimas 24 horas. O percentual de novos positivos no número de toalhetes ocorridos desde ontem chegou a 1,8%. Entretanto, continua a campanha de vacinação da Covid, que nesta fase diz respeito aos profissionais de saúde e ao Cra, incluindo os doentes internados em alojamentos para idosos, a maioria dos quais já imunizados, e os maiores de oitenta em cuidados domiciliários e respectivos cônjuges, se tiverem 80 anos. mais velhos e pessoas com 55 anos ou mais. Na Emilia Romagna, mesmo pessoas com idades entre 40 e 49, ou seja, aquelas nascidas entre 1972 e 1981 inclusive, podem se inscrever online para uma vacina Covid entrando em contato com o site do distrito https: //salute.regione.emilia -romagna. / As nomeações – a mesma vacinação está disponível para o grupo de 50-54 anos (nascido em 1967-1971 inclusive).

A contagem progressiva das administrações implementadas pode ser acompanhada em tempo real no portal da região da Emilia Romagna dedicado ao tema: às 16h00, foram administradas 2.323.039 doses; Do total, 787.516 segundas doses, ou seja, pessoas que completaram o curso de vacinação.

A atividade de controle e prevenção continua: dos recém-infectados, 154 identificados assintomáticamente como parte das atividades de rastreamento e triagem de contato regional. Em geral, dos novos positivos 190 já estavam isolados no momento da implantação do swab, 232 foram identificados em focos já conhecidos. A idade média dos novos positivos hoje é de 37,5 anos. Dos 154 assintomáticos, 113 foram identificados por meio de rastreamento de contatos, 10 por testes regionais de categoria de risco, 12 por exames sorológicos e 8 por testes pré-hospitalares. Uma investigação epidemiológica ainda está em andamento para 11 casos.

A situação de infecção provincial testemunha Bolonha com 93 novos casos e Parma com 79 casos; É seguido por Modena (66), Reggio Emilia (38) e Ravenna 31; e depois Rimini (27 casos) H. Cesena (23 casos), permissão Forli (20), Piacenza e Ferrara (ambos com 14 casos) e finalmente Emuliz (7). São estes os dados – apurados hoje às 12 horas com base em pedidos institucionais – relativos ao avanço da epidemia na região. Nas últimas 24 horas, foram realizadas 10.444 varreduras moleculares, totalizando 4.673.948. Além disso, existem também 11.355 tampões rápidos. Já o total de curados é de 903 a mais que ontem e chega a 347102. Os casos ativos, ou seja, os casos reais, até o momento são 21.208 (-498 em relação a ontem). Destes, as pessoas que estão isoladas em casa, ou com sintomas leves que não requerem tratamento hospitalar ou não apresentam sintomas, totalizam 20.230 (-452), 95,4% do total de casos ativos.

Infelizmente, existem 7 novas mortes: Todos ocorreram em Bolonha (mulher de 93 anos e 6 homens de 56, 61, 71, 72, 78 e 87 anos, respectivamente). Nenhuma morte em outras províncias. No total, foram 13.129 mortes na região desde o início da epidemia.

Pacientes internados na unidade de terapia intensiva São 127 (-10 em relação a ontem), 851 em outros departamentos do COVID (-36).

Na região, os pacientes internados em terapia intensiva estão assim distribuídos: 6 em Piacenza (o número não mudou em relação a ontem), 13 em Parma (-1), 17 em Reggio Emilia (-1), 20 em Modena (- 1)), 36 em Bolonha (-3), 7 em Imola (-1), 7 em Ferrara (-1), 6 em Ravenna (-2), 2 em Forli (inalterado), 3 em Cesena (inalterado) e 10 em Rimini (sem alteração estes são os casos positivos na região desde o início da epidemia, que não se referem ao distrito de residência, mas sim ao caso em que foi feito o diagnóstico: 23.433 em Piacenza (+14 em relação a ontem, dos quais 8 foram sintomas), 27.791 em Parma (+79, incluindo 28 sintomas), 46.428 em Reggio Emilia (+38, dos quais 30), 64.933 em Modena (+66, dos quais 49 são sintomas), 81.441 em Bologna (+93 de 71 sintomas), 12.520 casos em Imola (+7, incluindo 5 sintomas), 2.3005 em Ferrara (+14, dos quais 5), 30.113 em Ravenna (+31, dos quais 25 sintomas), 16.714 em Forli (+ 20, dos quais 12), 19226 em Cesena (+ 23, incluindo 16 sintomas) e 35.835 em Mini Rey (+27, incluindo 9 sintomas). Em dois casos, um deles é positivo para o teste de antígeno, mas não foi confirmado pelo swab molecular e 1 é um resultado não Covid-19.