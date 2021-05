O trio “How I Met the Science” aparece no ex-protagonista de ficção científica de Verdie três vezes à tarde

Da história da frequência de vacinação à segurança na Internet, passando pela publicação científica no mundo do cinema. Aqui estão alguns dos tópicos centrais da edição de 2021 de “How I Met Science 2.0”: uma série de três tardes, começando na próxima quinta-feira, o laboratório trará de volta …

Da história da frequência de vacinação à segurança na Internet, passando pela publicação científica no mundo do cinema. Esses são alguns dos temas que estão no centro da edição de 2021 de “How I Met Science 2.0”: uma série de três tardes, a partir da próxima quinta-feira, que trará o Open Lab (antigo Teatro Verdi) de volta ao centro editorial. Projeto de ciência. “Ver jovens participando nestes eventos é motivo de esperança – comenta Alessandro Balboni, Conselheiro de Relacionamento Unife – e o programa deste ano é muito apreciado”. O evento, organizado por Irreducible Scholars em cooperação com a Nova Society, prevê três encontros. Quinta-feira, dia 27, às 18h30, no palco do antigo Teatro Verdi, David Goree falará sobre a história das notícias falsas sobre vacinas, enquanto Sabrina Angelini falará sobre a biópsia líquida. Paralelamente, no dia 3 de junho, Massimo Carnevale e Adriana Giannini proporão, respectivamente, um pensamento em segurança na Internet e outro na personagem da bióloga Lynn Margulies. Na quinta-feira, 10 de junho, ainda às 18h30, Guido Barbujani analisará o fenômeno dos imigrantes sem brilho, enquanto Alain Zamboni explicará a ciência através dos erros dos filmes. “É um momento importante para os cidadãos mas também para a universidade – conclui Marco Presadola, vice-reitor do Ensino – que afirma também atender às escolas da região”. A participação é gratuita, mediante inscrição no site: todos os ingressos para os dias 27 de maio e 10 de junho já estão esgotados.