Prêmio Boa Saúde para Médicos da Puma Mantua para combater o Covid

Mântua. Parada em Mantova para o Buona Sanità in Tour. No Palazzo della Cervetta, foram premiados os médicos e departamentos do Hospital Carlo Poma que deram o seu melhor durante a pandemia de Covid e que ainda estão envolvidos nesta emergência de saúde de longa data.

A Good Health Association, fundada em Nápoles em 1997, sempre esteve envolvida nos cuidados de saúde e na divulgação de boas práticas de prevenção, colaborando com 118 trabalhadores e com várias associações voluntárias. “Hoje é um momento em que podemos agradecer aos nossos profissionais de saúde – explicou o chefe do condado, Carlo Botani -, fomos sobrecarregados pela pandemia e tivemos um forte impacto em todos nós, bem como em nossos profissionais de saúde, mas enfrentamos profissionais que mesmo que pouco ou nada se saiba sobre o Covid, com profissionalismo e espírito de serviço se colocaram à disposição da comunidade sem se poupar.”

Aqui está a lista de vencedores: Mara Azzi, Gerente Geral, Asst em Mântua; Massimo Franchini, Chefe do Departamento de Imunologia. Massimiliano Beccaria, Chefe de Medicina Respiratória. Laura Rigotti, chefe de cuidados paliativos; Salvatore Cassari, Chefe de Doenças Infecciosas; Gian Paolo Castelli, Chefe do Departamento de Anestesia e Terapia Intensiva; Massimo Amato, Chefe de Medicina de Emergência e Primeiros Socorros; Renzo Tarcini, Presidente da Associação Amico Rene. Gianni Doneglia, presidente da Anspi; Antonino Cheret, fundador da National Ansby Small Isles Health Association; Roberto Mari, Presidente da Câmara Municipal de Porto Mantofano. E finalmente um prêmio em memória de Giuseppe de Dono, que sua esposa Laura e sua filha Martina receberam.