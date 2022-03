No MAXXI L’Aquila, duas novas exposições entre arte e ciência

em processamento É o produto de uma colaboração com o Museu Nacional de Abruzzo, o Instituto Gran Sasso de Ciência e os Laboratórios Nacionais Gran Sasso da Rede INNF, patrocinado por Bartolomeo Petromarchi e Fanny Borrell. A visão é uma travessia espaço-tempo, desde os tempos pré-históricos até a pesquisa da matéria escura.

Vídeo clipes Maspedo Convidamos você para um castelo na fortaleza espanhola, a sede histórica do Museu Nacional de Abruzzo. O estilo do filme expressa um tempo de experiência interior, uma história fictícia antes que esfrie e recria a incrível emoção que também é encontrada em preconceito, tendênciaAnálise Claudia Bagowski. Suas fotos imortalizam as descobertas de mamutes encontrados em 1954 perto de L’Aquila. Um maravilhoso animal selvagem ao estilo de Borges, ele entrou no imaginário emocional dos cidadãos, apresentando-se aos olhos como uma verdadeira linha do tempo. Com um olhar paradoxal pelos trilhos do tempo, Armin Linkino gran sassoestá tentando decifrarConclusão Horts De especialistas, entram nos centros experimentais e colocam as leis da física sob a lupa da arte.

Cinco fotógrafos entre o túnel e o Arsenal

Da imitação da pintura de paisagem à invenção da fotografia do canteiro de obras. De rochas, fogo e aventuras subterrâneasCom curadoria de Alessandro Dandini Di Silva, fruto de uma colaboração entre a Gila, uma antiga empresa italiana de infraestrutura, e cinco fotógrafos: Fabio Barrell, Andrea Botto, Marina Canevi, Alessandro Imbrico e Francesco Neri. Viajando entre os túneis e arsenais da Europa, Oriente e Oceania, os autores criaram a imagem de um mergulhador que superou as expectativas.

Expostas no MAXXI em Roma e rearranjadas em L’Aquila, as 120 fotografias, tiradas entre 2019 e 2020, têm poéticas diferentes, mas todas conservam um caráter pós-minimalista. A intenção parece ser produzir um novo epsteam sinteticamente visível. Seja com tecnologia de bancada analógica, digital ou óptica, o efeito é um efeito Desestabilização sistemática e reconfiguração de espaços e objetos. Mostre o desejo de capturar milissegundos impossível. Com uma dialética visual evoca peças de construção por Gordon Matta Clark.

– Francisca de Paulis

