Amêndoas: valores nutricionais, benefícios dos seus derivados, quanto deve ser consumido

Muitas vezes é visto com desconfiança Por causa de sua alta ingestão de calorias Amêndoas – se bem utilizadas – são um recurso importante, explicou Dr. Ricardo Rovida , biólogo alimentar: “As amêndoas fazem parte das frutas secas e são muito ricas em ácidos graxos insaturados, por isso são boas”. São frutas que por si só são benéficas para a saúde. Mas em termos de calorias, elas definitivamente deveriam ser mantidas sob controle Porque eles têm uma fonte de alimentação constante.”

“As amêndoas são uma boa fonte de minerais e vitaminas (grupos B, E, cálcio, magnésio e fósforo).” Além disso, os ácidos graxos insaturados ajudam o sistema cardiovascular . Eles são ricos em antioxidantes e combatem o estresse oxidativo. Comer as quantidades certas de amêndoas também leva ao DAI Benefícios para o coração Para colesterol e regulação dos níveis de insulina. Também é muito importante para Saúde óssea “É usado para quem sofre de osteoporose, por exemplo”, explica o Dr. Ruvida.

Como referimos, é importante consumir a quantidade certa de amêndoas, para evitar excessos perigosos e ao mesmo tempo beneficiar de todos os benefícios deste alimento: “ A quantidade recomendada é de 28 a 30 gramas de amêndoas por dia Levando em consideração que as amêndoas pesam em média 1,2 gramas, mas o peso pode variar dependendo do tamanho. Deve-se sempre lembrar que possuem alta densidade calórica: 100 gramas de amêndoas contêm mais de 500 calorias . É uma excelente forma de matar a fome e também pode estar presente como lanche em dietas hipocalóricas voltadas ao emagrecimento.

Outros produtos também podem vir de amêndoas: “ Leite de amêndoapor si só, poderia ser Uma excelente opção como alternativa ao leite de vacaPor exemplo, para quem tem intolerância à lactose. É também um alimento com baixo teor de gordura que aumenta os níveis sanguíneos Vitamina D, E e cálcio. Obviamente, é fundamental escolher produtos que não contenham açúcares adicionados. Quanto a Farinha de amêndoaÉ utilizado principalmente na pastelaria: pode ser utilizado na dieta de celíacos e por vegetarianos no preparo de alguns alimentos. Óleo de amêndoa“É proveniente da prensagem de sementes de amêndoa doce e é muito utilizado em cuidados com a pele e cosméticos”, finaliza Rovida.