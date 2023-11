Entre curtas-metragens e videogames, Kuno é protagonista de Ekomondo

(ANSA) – Rimini, 8 de novembro – CUNO, a federação nacional de óleos usados, é hoje a protagonista da feira Ecomondo de Rimini, tradicional ponto de encontro ligado ao mundo da sustentabilidade. O consórcio está presente no seu pavilhão para promover encontros e discussões institucionais sobre os temas da economia circular e das alterações climáticas, e para partilhar momentos de educação ambiental com as novas gerações.

Entre as diversas iniciativas, foi exibido o curta-metragem “La Pace dell’olio” para falar aos jovens sobre o valor da reciclagem e outras iniciativas para as escolas primárias.

Amanhã, dia 9 de novembro, falaremos sobre “Economia Circular e Clima: Entusiasmo e Realidade”.

Narrativa das mudanças climáticas pela mídia, retomada por jornalistas do jornalismo geral e verde.

No pavilhão estarão três estações ativas para jogar a Liga Verde, uma aplicação criada pelo consórcio, com a assessoria científica da Legambiente, que representa uma viagem à descoberta da economia circular e da sustentabilidade.

O aplicativo oferece quatro jogos (Snuck, Garble, Oil Buster Reloaded e Green Quiz) que fornecem discos informativos sobre economia de energia, gerenciamento discreto de resíduos, bem como informações sobre as atividades de Conou. Ao final da sessão de jogo, o usuário é convidado a responder algumas perguntas para avaliar o que aprendeu, tendo a oportunidade de aumentar sua pontuação e subir na classificação geral. O objetivo é incentivar a criação de uma comunidade real de atores mais conscientes das questões ambientais por meio de uma experiência de engajamento totalmente digital. (lidar).