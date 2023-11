Um encontro próximo com a ciência para céticos e entusiastas

Amanhã, às 17h30, na Biblioteca Estadual, será realizado o terceiro encontro dos eventos “Ciência na Cidade: Encontros Imediatos com a Ciência para Curiosos, Céticos e Entusiastas”, organizado pelos “Amigos da Escola Superior de Ciência” associação em cooperação com a Galilee High School e patrocinada pelo município e pela universidade. O tema do encontro será “Accademia dei Catenati, Accademia Georgica e Accademia degli Incolti” e será proferido por Angiola Maria Napoleone, Príncipe da Accademia dei Catenati, ex-Diretora da Biblioteca Estadual de Macerata; Cinzia Cecchini, reitora da Georgica Accademia em Tria, professora de ciências em Ite “Gentili” e ex-aluna do Liceu Galilei e professora Francesca Pagnanelli, secretária da Accademia degli Incolti em Cingoli. A escritora Lucia Tancredi é moderada. A Accademia dei Catenati era um dos círculos literários mais antigos da Itália. A data da sua fundação pode ser obtida através da leitura dos documentos da própria Academia e é 2 de julho de 1574. Foi fundada por iniciativa de Girolamo Zoppi, professor de poesia, retórica e filosofia naquele ano no ateliê de Marco em Macerata. Antonio Cittadani, que foi o primeiro secretário, e Di Pietro Orespa. No entanto, a Accademia Georgica in Tria deriva da anterior Accademia dei Solivati, datada de 1430, fundada pelo Apostólico Bartolomeo Vignati. Por fim, a Accademia degli Incolti foi fundada em Cingoli em 1636: atualmente em fase de “reconstrução”, sua sede fica no Palazzo Castiglioni.