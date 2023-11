É melhor prevenir a gripe sazonal: tome-a todos os dias e as suas defesas imunitárias estarão mais fortes do que nunca

A melhor forma de prevenir a gripe sazonal é consumir estes alimentos: eles fortalecem as nossas defesas imunitárias

O inverno está cada vez mais perto Influenza sazonal Batendo em nossas portas. Afinal, como sabemos, com o primeiro resfriado vem o primeiro resfriado e a tosse. Então, é bom dirigir Estilo de vida saudável E Coma alimentos que fortaleçam o sistema imunológico.

Na verdade, nem todos sabem que seguir uma alimentação equilibrada e saudável é essencial para fortalecer o nosso sistema imunitário. Portanto, é importante tentar prevenir doenças sazonais comendo Todos esses alimentos são capazes de fortalecer nossas defesas imunológicas.

Portanto, há alimentos que Aliados valiosos para a nossa saúde. Ao consumi-lo, alimentaremos nossos corpos Muitos materiais que nos ajudarão a combater a gripe sazonal.

Então vamos ver juntos com mais detalhes Que alimentos devemos comer? Durante a estação da doença, para prevenir esta última.

Influenza sazonal: alimentos aliados à nossa saúde

Como acabamos de explicar, existem alimentos que são bons aliados da nossa saúde, porque Os nutrientes que contém.

Em particular, os alimentos ricos em vitamina C nunca devem faltar na dieta vitamina C, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D E Vitaminas BEU ProbióticosEU Prebióticos E alimentos com ômega-3, Selênio e zinco E Ferro e cobre. No entanto, vemos mais alimentos em suas fezes.

Alimentos que não devem faltar na sua dieta

Quanto aos alimentos ricos em vitamina A, nunca deve faltar na dieta Pimentao repolhoo frutas cítricas E a foguete. Em vez disso, os alimentos que contêm vitamina E e, portanto, ricos em antioxidantes são os melhores.abacateo kiwi eles Óleos vegetais. A seguir, outros alimentos aliados que contêm muita vitamina D são: PeixeEU Cogumelos Ei Queijos. Frutas e vegetais também fortalecem o sistema imunológico Vegetais amarelos, laranja e verdeso um ovo E a Leite.

Então, quanto aos alimentos que contêm ômega-3 e, portanto, têm efeito antiinflamatório, são alimentos “amigáveis”. Peixe gordo,eu’Azeite virgem extra E a Nozes. Além disso, mesmo iogurteo KefirEU ChucruteEU Alcachofra,eu’alhoo Cebola Ei Feijão Eles podem nos ajudar a fortalecer o sistema imunológico.

Por fim, alimentos ricos em selênio, zinco, ferro e cobre, como Leguminosaso trigo,eu’Aveiao carneo amêndoas E a lentilhaNão deve faltar numa alimentação saudável e equilibrada. Em suma, é melhor prevenir a gripe sazonal!