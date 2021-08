Existem doenças, como as doenças da tireóide, que podem aparecer no início, mesmo quando nossos corpos não toleram mudanças de temperatura. Também é verdade que com quase 50 recordes estabelecidos em tantas cidades italianas nos dias de hoje, é difícil pensar em não sofrer com o calor. No entanto, qualquer intolerância ao calor pode ser causada precisamente por uma alteração na função da tireoide. Mas não é apenas porque um dos sintomas do hipotireoidismo surge que ninguém pensa a respeito. Veremos isso com nossos especialistas neste artigo de nossa equipe editorial.

Porque sentir calor excessivo afeta a glândula tireóide

Pode parecer estranho, mas se a glândula tireóide estiver sobrecarregada e, portanto, produzir muitos hormônios, ela aumenta Metabolismo. Bem como a temperatura corporal. Uma das principais funções da glândula tireóide é regular o corpo especificamente termicamente. Portanto, se nossa tireoide funcionar demais, sentiremos ondas de calor típicas. Por outro lado, se começarmos a ficar intolerantes ao frio, a glândula tireoide funcionará menos.

Os sintomas de hipotireoidismo vêm desse distúrbio no qual ninguém pensa

As manifestações mais clássicas de disfunção tireoidiana são taquicardia, tremores, sensação de cansaço constante e corrida para o banheiro. Mas há um sintoma realmente anômalo: temos dificuldade em captar as pequenas coisas. Isso se deve justamente às mãos trêmulas que de repente perdem as forças e nos fazem entender que algo está errado. Infelizmente, o hipotireoidismo, também conhecido como doença de Baidu, é uma doença auto-imune. Isso significa que nossos corpos começam a criar uma superprodução constante de anticorpos que lutam contra si próprios. Em termos militares, podemos defini-lo como “fogo amigo”.

A predisposição genética também pode ser calculada

Certamente, como infelizmente acontece com Tumores, mesmo para hipotireoidismo, a medicina reconhece oficialmente o defeito genético. Em muitos casos, pode haver uma predisposição genética na origem da doença. Além do mais, se sabemos que mamãe e papai, ou avós na linha direta sofreram com isso, vamos subestimar. Não tentamos ficar muito ansiosos, mas ligue para o nosso médico o mais rápido possível para todos os exames habituais.

Lembramos também que, principalmente neste período de muito calor, quem sofre de hipertireoidismo deve tentar ingerir o máximo de álcool possível. Obviamente, evite bebidas que contenham cafeína. Da mesma forma, tentamos evitar alimentos ricos em iodo e um desconto, onde podem ser moluscos e crustáceos, que são iguarias no momento, mas definitivamente contra-indicados para quem tem glândula tireóide.

