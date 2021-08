Para obter informações, é possível

O paradoxo do buraco negro está perto de encontrar uma solução? Os físicos teóricos estão cada vez mais próximos disso, graças a uma série de artigos que buscam estudar esse fenômeno paradoxal que há mais de 50 anos intrigava especialistas e simplesmente curiosos.

De acordo com as novas teorias desenvolvidas pelos físicos teóricos, de fato, Entrar em um buraco negro não levará à desintegração completa do corpo engolido. Peça por peça, cada partícula será cuspida gradativamente, na verdade, e vai remontar o corpo engolido a princípio.

Saindo do buraco negro? É como beber um copo d’água!

A nova teoria do buraco negro é certamente baseada na teoria da relatividade que ele desenvolveu Einstein. Segundo o cientista, a gravidade de um buraco negro é tão intensa que nada pode escapar dele. A última teoria que ele desenvolveu Stephen Hawking E seus colegas na década de 1970 não questionaram esse princípio, mas postularam que a matéria dentro e ao redor dos buracos negros deveria ser descrita usando a teoria quântica.

De acordo com novos estudos, Hawking Ele teria deixado sua teoria no meio do caminho por não pensar de forma quântica sobre a gravidade da parte interna e central do buraco negro. Na verdade, a gravidade interna é realmente muito forte, como não descuidar de nada que se aproxime, mas é verdade que seus efeitos se expandem e se tornam menos intensos à medida que o buraco negro “avança”.

Um buraco negro passa de um sistema isolado para um sistema fortemente aberto. Não apenas tudo que acaba voltando, mas também desaparece instantaneamente. A teoria semiclássica de Hawking, revisada e corrigida por cientistas modernos, ainda não foi capaz de explicar como as partículas retornam de um buraco negro, mas o ritmo das descobertas desenvolvidas nos últimos dois anos foi do tipo que os teóricos já tinham. Provas para este “mecanismo de escape”.

«Eu acho que esta é a coisa mais emocionante que aconteceu desde HawkingUm dos co-autores do estudo, Donal Marolph, da University of California, Santa Barbara, comentou. Echo Eva Silverstein, da Universidade de Stanford, não estava envolvida no estudo, mas é uma física muito competente no assunto, que afirmou que “É uma operação aritmética básica».

E enquanto os físicos ficaram satisfeitos com os resultados do estudo, por outro lado, eles deixaram um gosto amargo na boca. de que? Se o cálculo tivesse incluído características mais específicas da gravidade quântica, em vez de informações de superfície, certamente teria demorado mais para ser concluído, mas no final teria sido possível determinar com maior certeza sobre a gravidade do buraco negro. Na prática, resolveram parte do problema, sem conseguir encontrar a chamada quadratura do círculo.

«Esperávamos poder responder a todas as questões levantadas pelo estudo – anunciar Jeff Bennington Universidade da Califórnia em Berkeley – Mas devemos ser capazes de experimentar a saída do corpo, o que não é possível no momento».