Concentre-se na reunião na Paola Reserve – Vídeo

«O que eu entendo eu também acredito, mas nem tudo que eu penso eu também entendo». Com esta expressão atribuída a Santo Agostinhoé mais fácil retomar o tema que foi discutido mais recentemente na proposta Biblioteca Charitas da Reserva Provincial San Francisco de PaulaOnde o pai acolheu Dominic Croppy e por outros membros dapedidos mínimosmundo da matemática Francisco Malaspina – Professor do Politécnico de Torino – Apresentou o seu último trabalho.

Deus é hiperEste é o nome do texto perante um grande público presente na sala, um livro em que a matemática e a fé se entrelaçam numa relação original, indo de teorias comprovadas a hipóteses refutáveis, chegando a uma visão inédita sobre a fé. absoluto.

Organizado como parte das iniciativas implementadas Fundação São Francisco Paula Onleso encontro com o autor torna-se uma oportunidade de abordar a relação entre religião e ciência, apresentada em uma capa inédita de abrangência, capaz de gerar caminhos lógicos e tensões emocionais como permitir o esclarecimento.

As fórmulas matemáticas são interpretadas como orações, as quatro dimensões apresentadas como faces dos Evangelhos, as curvas do espaço cartesiano dobradas para se tornarem braços abertos em uma cruz, e estes – em síntese extrema – são os traços da maravilhosa interpretação, dada pelo professor Malaspina durante sua fala, no encerramento de um encontro aberto pelo Prof. Maurice BrunettiProfessor da Universidade Federico II de Nápoles, que explicou as razões desta Religião e ciência não podem viver uma sem a outra.