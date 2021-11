Dever de vacinar caso os hospitais parem de funcionar

“Teremos que cumprir a vacinação se os hospitais sofrerem. Os dados da Organização Mundial de Saúde são péssimos, estamos brincando com fogo”. Ilaria Capua, diretora do UF One Health Center da University of Florida, se expressa à luz dos dados da OMS na Europa, que vislumbram um cenário de mais de dois milhões de mortes em Covid até março. “Já disse muitas vezes que colocamos a doença em uma cerca. A terceira dose é usada para trocar as lâmpadas vermelhas do vírus. O vírus Corona ainda encontra muitos sinais verdes e não para. Na Itália há em alguns aspectos otimismo exagerado na campanha de vacinação: Portugal e Espanha se saíram melhor, e temos que fazer um esforço extra e é necessária uma injeção nos rins. Corremos o risco de mais um inverno em que médicos e enfermeiras podem enlouquecer “, disse o cientista DiMartedì.

“Os dados da OMS são horríveis, na Europa existem regiões com taxas de vacinação muito baixas, a variante é mais contagiosa e agressiva e as pessoas não vacinadas correm maior risco. 10% das pessoas vacinadas vão para o hospital, das que não são vacinadas 50% são uma em cada 200 pessoas não vacinadas “, acrescenta. Aqueles que são imunizados correm o risco de morrer e estão recebendo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças”. “Um compromisso com a vacinação na Itália poderia polarizar ainda mais o debate neste ponto. Mas se quisermos voltar a um estado de fadiga da saúde pública, teremos que nos comprometer com a vacinação.”

Espera-se que Emma aprove a vacina para crianças de 5 a 11 anos. “Nos Estados Unidos, 3 milhões de crianças foram vacinadas até agora e não houve efeitos colaterais de qualquer tipo. É verdade que as crianças adoecem menos, mas adoecem mesmo assim. Contribuem para a infecção e podem adoecer, ”Diz Cápua. Eles têm uma chance melhor de contratar COVID-19, e eles têm uma vida mais longa pela frente.”