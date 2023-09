Em Terni, um dia sobre Leonardo e a relação entre natureza e ciência

Terni – Na sexta-feira, 22 de setembro, no Jardim das Borboletas, no Centro de Educação Ambiental da zona de San Martino, uma jornada de estudo dedicada à personalidade de Leonardo da Vinci e à sua capacidade de compreender a relação entre ciência e natureza, com a contribuição dos principais especialistas na área, está agendado. A oportunidade de estudar e refletir sobre a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável insere-se no projeto “A beleza salvará o ambiente: rumo a um novo paradigma terrestre”, parte integrante da programação do Umbria Green Festival, e promovido pela Associação Cultural Garden Club. Tierney, com contribuições da Fundação Carette.

O principal objetivo deste evento, com entrada gratuita, é aproximar os cidadãos, mas sobretudo as gerações mais jovens, de uma reflexão mais cuidada e consciente sobre as questões da proteção ambiental e das alterações climáticas, cada vez mais emergentes e muito atuais.

«Há muitos anos – afirma Daniele Ziparelli, Diretora do Umbria Green Festival – o nosso objetivo, como festival, e graças à cooperação com o Garden Club de Terni e Carit, tem sido divulgar cada vez mais informações sobre temas ambientais e desenvolvimento sustentável em um novo caminho, fazendo do passado um diálogo com o presente e o futuro. Por isso decidimos focar em grandes figuras do passado, como Leonardo, que conseguiu abordar a questão ambiental há muitos séculos de uma forma surpreendente e visionária. Para isso, pedimos a ajuda de grandes oradores, que sabem envolver todos, mas os jovens em particular, num aspecto crucial do nosso futuro potencial: a relação com a natureza que nos rodeia e sobre a qual vivemos. A vida depende.”

O dia está dividido em duas partes do trabalho: a primeira parte intitulada “Uma decomposição deslumbrante: Leonardo, a água como fluxo e como espelho” contará com a participação de Claudio Strinati como especialista na lição “Leonardo da Vinci na História da Arte”. Na segunda parte falarão Carlo Vecchi, Claudio Giorgione, Marco Tirelli e Andrea Cortlezza, que discutirão o tema “Leonardo, engenheiro, naturalista, artista”.

«O projeto – continua Ziparelli – faz parte de um movimento maior de requalificação urbana, que já incluiu os Jardins Cardeto e a Viale della Rinascita, para implementar espaços verdes para a cidade, e incluirá também a Tarkett, uma importante planta industrial em Narni Skalo que é um exemplo de excelência a ser apreciado e um modelo de economia circular. Pretendemos também criar bolsas de estudo para os jovens, que hoje enfrentam de forma muito passiva as questões vitais do nosso futuro, com o objectivo de incentivar a sua participação concreta na construção do amanhã, que hoje está parcialmente em risco.

Para informações e mais detalhes, você pode ligar para 3285743570

Leia o artigo completo

No Il Messaggero