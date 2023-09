O suplemento de fibra “Olimpíada Natural” é usado para perder muitos quilos, mas há coisas que você precisa saber

Um medicamento que os médicos às vezes prescrevem para pacientes com diabetes tipo 2, Tornou-se “popular” graças a alguns experimentos off-label com ele. A certa altura, houve falta de disponibilidade do medicamento, o que dificultou a vida de quem o utilizava devido a problemas de saúde evidentes.

Como usar Ozempic ou similar para perder peso é uma prática perigosa, muitas pessoas têm procurado alternativas naturais. A boa notícia é que existe um alimento que parece proporcionar os mesmos benefícios, ou quase isso.

Suplementos de fibra à base de casca de psyllium, eles realmente funcionam como o Ozempic?

As cascas de psyllium são conhecidas como fibra solúvel e existem muitos suplementos naturais baseados nesta planta. Na verdade, para ser preciso As cascas de psyllium são encontradas nas sementes de uma erva chamada Plantago ovata, que cresce na Índia..

Suplementos à base dessa fibra podem trazer muitos benefícios ao organismo, entre eles: Resolver o problema da constipação, melhor controle dos níveis de açúcar no sangue e redução geral do colesterol. Sabemos também que a ingestão de fibras também está associada à sensação de saciedade, por isso é utilizada durante uma dieta de emagrecimento.

Na sequência do “caso Ozembek”, muitas pessoas procuraram uma alternativa natural, e alguns alegaram que a casca de psyllium funcionava da mesma forma que a droga. Na verdade, estamos diante de um mito urbano: a fibra faz bem para emagrecer, porque, como mencionei acima, dá sensação de saciedade. Mas o Ozempic como medicamento funciona de maneira completamente diferente.

Geralmente Tomar suplementos de fibra não causa efeitos colaterais específicos e a casca de psyllium é bem tolerada. Porém, não esqueçamos que antes de tomar qualquer substância, mesmo que natural, é sempre bom consultar um médico.

A boa notícia é que os suplementos de casca de psyllium são fáceis de encontrar Não é tão caro quanto o ozâmbico; Mas confirmamos que não tem o mesmo efeito, como explicam alguns dos especialistas questionados a este respeito. Por fim, os mesmos especialistas sugerem começar com doses menores a partir de então Quem não está acostumado a comer fibras pode sofrer de flatulência E outras doenças menores.

(As informações contidas neste artigo têm caráter meramente informativo e referem-se a estudos científicos ou publicações em revistas médicas. Portanto, não substituem o conselho de um médico ou especialista, e não devem ser consideradas para formulação de tratamentos ou diagnósticos)