Jornalistas, escritores, especialistas e acadêmicos discutem política e ciência no Lectorinfabula

Ciência e política estão no centro do penúltimo dia do Lectorinfabula. Começamos às 10h na sala de conferências de San Benedetto in Conversano com “Power Entropy” com o engenheiro Marco Galluccio, colaborador do CNR e do Instituto Nacional de Física Nuclear. Falaremos mais sobre ciência em San Giuseppe, às 10h30, sobre física e jogos com os malabaristas e malabaristas Federico Benozzi e Claudia Coga. Ciência, meio ambiente e mudanças climáticas serão abordados às 11h na biblioteca comunitária com o psicoterapeuta Matteo Innocenti e Marika De Berry, jornalista e ativista do Sul.

Da ciência às histórias de outras partes do mundo. A partir das dez horas da manhã, no átrio do Museu Arqueológico, encontro entre o pintor e escritor Majid Bita e Nicola Galli Laforest, professor do Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Bolonha. A história de Vito Alfieri Fontana, engenheiro eletricista que passou de fabricante de armas a desminador, no encontro moderado pela jornalista Enrica Simonetti às 10h30 na Igreja de San Benedetto. Foram organizados dois encontros em colaboração com o Centro de Sátira da Fundação Di Vagno, Librexpression: às 11 horas na igreja de Santa Chiara, apresentação da história em quadrinhos “Quem sequestrou San Gennaro” com o jornalista Marco Sarno, ilustradores Lido Contimori , Marco De Angelis, Marilena Nardi e o economista e diretor do centro Thierry Visol. Às 18h, no Salão de Conferências San Benedetto, falaremos sobre a sátira feminina com os cartunistas Anne Deren “Adin”, Marco De Angelis, Khaled Gouidar, Marilena Nardi e Virginia Cabras “Alajón”.

Duas datas com Agoradio, em colaboração com Rai Radio3, ambas na Piazza Castello. O primeiro foi um garoto de 12 anos com Piero Martin, professor de física experimental da Universidade de Pádua e apresentador da Radio3 Scienza Marco Motta. A segunda, às 12h30, é sobre a relação entre regiões do interior, comunidades locais e inovação. Participarão Antonio Decaro, presidente da Anci e prefeito da Grande Bari e Fiorenza Pascazio, presidente da Anci Puglia.

A tarde será aberta com encontro marcado com a Friedrich-Ebert-Stiftung Itália. No centro do encontro estão a política, os partidos e a democracia. Crise ou transformação? A pergunta será respondida por Frank Decker, professor da Universidade de Bonn, Marco Foligni, Carlo Spagnolo, professor de História Contemporânea da Uniba, Sofia Ventura, professora associada da Universidade de Bolonha, e pelo jornalista Francesco Stribpoli. Às 17h falaremos sobre as Jornadas Europeias do Patrimônio Cultural na Pinacoteca del Fenoglio com uma série de especialistas e representantes do setor. A Europa entrou/defendeu-se às 17h30 na Biblioteca Comunitária para falar sobre uma região ameaçada pelas ambições de Putin, esmagada pela concorrência entre os EUA e a China, e lutando contra o declínio demográfico e os fluxos migratórios. No aniversário, às 18h, no Limoeiro de San Benedetto, em memória de Franca Ungaro, a intelectual que sempre viu seu nome ligado ao de seu marido, Franco Passaglia. Às 19h, na varanda da biblioteca comunitária, mediremos o mundo pela desigualdade.