“Precisamos da academia para ir às Olimpíadas”

Florença, 23 de setembro de 2023 – Desta vez o aviso vem de um herói. “Precisamos de uma academia para treinar e ir às Olimpíadas de Paris.” E o nadador azul também Lorenzo Zazzeri À margem de uma cerimônia de premiação Raro Nantes Florentia Para alguns dos atletas e figuras administrativas mais proeminentes.

Zazzeri, medalhista de prata no revezamento 4 x 100 metros livre masculino no recente Campeonato Mundial de Natação em Fukuokanão mediu palavras e tornou-se o porta-voz oficial de todos os atletas do Rarri Nantes Florentia que esperam se classificar para a próxima aventura dos cinco ringues.

“Estamos preocupados porque não administramos apenas a piscina do Estádio Franchi, mas também o ginásio, e devemos desocupar ambas as instalações até o final de maio”, explicou o vice-presidente do clube. federoto Presidente do Rari de Nantes Florentia, Andreia Perry -. Isso definitivamente nos causa um grande problema. Estamos tentando superar essa dificuldade, vamos ver como sempre fizemos Pegue os dentes“Vamos nos sacrificar e poder seguir em frente para que os atletas da nossa comunidade não sofram com nenhuma dessas situações como têm acontecido até agora”.