Entre medo, dedicação e conhecimento. Locais de cura e tratamentos dos séculos XV a XIX

Por ocasião de Bergamo Brescia – Capital da Cultura 2023 e GEP 2023, o Arquivo do Estado de Brescia inaugura uma exposição multimédia intitulada “Entre o medo, a devoção e a ciência. Locais de cura e tratamentos do século XV ao século XIX em Brescia”.





O percurso expositivo foi possível graças ao financiamento do PNRR, Missão 1 Digitalização, Inovação, Competitividade e Cultura – Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3-3) – Ação 1 “Património Cultural para a Próxima Geração” – Investimento 1.2 “Remover recursos físicos e cognitivos barreiras em museus, bibliotecas e arquivos para permitir “com maior acesso e participação na cultura” financiado pela União Europeia – NextGenerationEU.





O desembolso deste financiamento, que coincidiu com o Ano da Cultura BGBS 2023, cujo tema foram as pandemias, permitiu desenhar não só um itinerário expositivo acessível até a não especialistas, mas também repensar completamente a sala de exposições como um espaço multimédia eliminando todos os tipos de barreiras e facilitando a comunicação de conteúdo histórico e artístico ao público mais amplo e diversificado possível. Na verdade, a exposição será integrada por uma mostra imersiva que narra, através de fotografias e documentos de arquivo, as diversas epidemias que ocorreram ao longo dos séculos na região de Brescia e os tratamentos que foram implementados para elas.





Os documentos expostos serão explorados em profundidade – com imagens de alta resolução, cartões de texto e outros conteúdos multimédia – através de um ecrã táctil localizado num espaço especial da sala, que permitirá uma análise aprofundada dos documentos expostos. Visualização e exibição de objetos que não estão fisicamente disponíveis por diversos motivos, como por motivos de preservação ou por pertencerem a outros arquivos. As características especiais do projeto – realizado em colaboração com o município, o Spedali Civili e a Universidade de Brescia – permitem obter melhorias significativas ao nível da eliminação de barreiras físicas e cognitivas, e dotar este instituto de tecnologias de ponta. superar essas barreiras e a “falta de confiança” que muitas vezes acompanha os arquivos e o património documental.











Paralelamente ao percurso expositivo, foram organizados oito encontros de seminários, denominados “Sextas-Feiras Carinhosas”, que terão início a partir do próximo dia 30 de setembro: cada um deles será dedicado a um tema específico, primeiro apresentado pelo orientador e depois desenvolvido pelo os estudiosos. A inauguração coincide com as Jornadas Europeias do Património (#GEP 2023), dedicadas este ano ao “Heritage InVita”, como sinónimo de património “vivo”. Deborah Pirolli, Diretora do Arquivo do Estado de Brescia, Federico Manzoni, Vice-Prefeito do Município de Brescia, Gian Luca Fornari, Diretor de Assuntos Públicos e Jurídicos da ASST Spedali Civili de Brescia, e os curadores do percurso participarão da exposição . Abertura.