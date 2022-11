“Science Away” de Giuseppe Pino Bosti

sucesso da exposição “pintura de bruxadedicado à Joseph ‘Pinheiro’ bosques No Museus Municipais em meses dezembro 2006 e Janeiro 2007, ele não mudou de ideia.

No que lhe diz respeito, aliás, sobre vender ou não seus quadros, tudo continua como antes. Mesmo que nesse meio tempo, aqueles que, mesmo pagando caro, sonham em voltar para casa, pelo menos um deles cresceu”.Funciona‘monstroAboulafuri O que dizer, em vez disso, todos ou quase todos, destinados a serem mantidos apenas dentro das paredes da casa apenas.

Nessa frente, a impressão é que os fãs devem ficar satisfeitos com o que gostam no show porque, Pino Bushti63 anos, funcionário municipal aposentado, não parou um momento para acreditar’trabalho criativo” Ele (em primeiro lugar)”Uma questão para decidir consigo mesmoPara aproveitar melhor os temas, os homens e as histórias. Muitas histórias. fora tudo Pena consumidor.

Pinheiro bosques Ele é muito apegado ao seu ambiente doméstico. Onde encontrar sua esposa (todos os dias) Dolores e neta Matilda Ela está sempre feliz em jogar seus braços ao redor dele.

bosquesEm casa, ele também preparou sua própria área “Operador”localizado no sótão romântico inclinado no último andar do enorme edifício familiar, em frente ao universidade.

Normalmente, ao entrar Operadorpara lhe dar as boas-vindas ‘soberano’ confusão criativa. aqui não. por aqui ‘O que é isto’ São muitos, usados ​​e arranjados por uma mão sutil, mas sempre prontos para colocá-los de volta (sempre) em ordem. deixe espaço livre para o suporte apenas onde as placas repousam, pequenas e grandes como são; e armários onde são tratadas as ferramentas necessárias”fazer uma viagem” Para inspirar o artista inesgotável.

bosques Ele sempre argumenta inteligente e amigável fora do seu caminho “Você pinta?”tradicional porque depende forma-design-cor clarapor muitas décadas emigrou quem sabe para onde.

Na verdade, ele nunca sucumbiu à tentação da arte ou das experiências informais ou abstratas, estabelecendo umUm pictórico imaginativo que se torna uma divertida anedota cotidiana.”persuasivo e duro “conquistado”.

Hoje, ele não sofre com a comparação com as formas de arte modernas. No que resume: “A partir dos fatos de nosso tempo – diz – procuro entender o que é possível. Estudar todas as implicações. Boas ou más. Concentre-se na essência da realidade.

Um olho no passado e outro no presente. Acho inacreditável expressar as formas, sons e cores que me cercam com alguma forma geométrica ou balde de cores.

Além disso, no que me diz respeito, sejam eles simbólicos, informais ou abstratos, não acho necessário nos transformarmos em púlpitos políticos, religiosos, ideológicos ou artísticos dos quais procedemos no Papa.

É suficiente para mim entender as histórias dentro dos outros. Fruto cada vez que a complexidade da realidade. Para não negligenciar aqueles sentimentos que unem gerações. Em contextos de mudança onde a natureza e o ambiente urbano se tornam cúmplices. Referências biográficas separadas.

Alguém parou bosques para mim ingénuo alemães e eslavos. Outros para Flamengo Brughel Velho.

Outros ainda são para realistas americanos. Fornecendo-lhe vários pais, dependendo das circunstâncias, com as provas apresentadas aos poucos, mas com um jogo de rótulos, está tudo bem.

Enquanto, (imperturbável) continua a ‘para pesca“Com as duas mãos em multidões e torrentes”O teatro da vida que se aglomera em torno dele todos os dias.

No momento, de fato, onze telas foram preparadas e ainda não foram concluídas. com ‘Procedimento’ muito velho. Quando ele tem certeza de que acertouEncontro‘Ele começa examinando-os, desenhando dezenas deimplora‘, depois transferiu os escolhidos para a tela, onde o fundo de cores otimistas está sempre pronto para recebê-los.

Então “Ele está se afogando” dentro dele mesmo ribos,divertindo-se K “menino”adicionando, movendo, filtrando ou excluindo, até o rascunho final do ‘Campo’Acessível por tamanho de placa mesmo após meses de trabalho.

preocupado sobre bosques em relação aos artistas do passado, é a sua incapacidade de frequentar as oficinas dos mestres como eles frequentavam. Aqueles que, mesmo em Romênia, bem como para SantarcangeloEles refinaram a beleza da vida através da arte.

Ele se levantou na solidão. ele, que sua bagagem deve ser construída com dificuldade. Aquele que desenvolveuCiências Um jeito’Muito pessoal e altamente recompensador.

bosquesnão foi dito vender Suas pinturas são, acima de qualquer pessoa, as favoritas protegê-los Nas paredes da casa, onde você pode parar e olhar para eles quando e como achar melhor, em paz. Tentar convencê-lo do contrário é inútil. Ele não pode nos ouvir daquele ouvido.

Enquanto isso os sinos universidade que anuncia o crepúsculo cruzando de repente”estudarOnde a placa com o título já está no cavalete pintor e modelo.

Antes de suspender a sessão, o pintor questiona alguns detalhes sobre o herói, casualmente deitado em um sofá multicolorido.

Traga algumas modificações. Com a adição de referências pró-memória inquebráveis. EntãoJogo’ Pare.

genuinamente. Tudo é adiado para outra sessão, não se sabe como e para que horas. será fraterno Meditação para lembrá-lo.

Neste ponto, no entanto, a lâmpada ‘estudar’ Pode sair, não de repente, pouco a pouco, como o som dos sinos queEles dizem, sussurram, sussurram’ em mim “Seja à noite.”