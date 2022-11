Federico II, Ciência Política comemora seu cinquentenário

A ciência política abre o novo ano letivo comemorando seu cinquentenário. Quarta-feira, 16 de novembro de 2022, às 11h, na prestigiosa residência da Basílica dos Santos Marcelino e Fiesto, no Convento de San Marcelino, o departamento Federico II, dirigido pelo professor Vittorio Amato, comemora dez décadas de sua criação. .

Na Universidade de Nápoles o curso de licenciatura em ciência política, inicialmente dependente da faculdade de direito da universidade, nasceu em 1927, após a Reforma pagã que libertou a vida universitária para melhor responder à procura de conhecimento num mundo conturbado pela guerra e num contexto nacional marcado por divisões perigosas ao nível da economia, do trabalho e das ideologias sociais.

A criação da Faculdade de Ciência Política foi posteriormente consagrada no Decreto Presidencial de 1972. Em 2012, na sequência da reforma promovida pela Lei 240, a faculdade passou a ser Departamento de Ciência Política, ampliando a sua oferta educativa mantendo um forte perfil identitário, de mantendo a designação original. Graças ao contributo dado ao estudo e à análise aprofundada das dinâmicas políticas, sociais e económicas, a presente secção tornou-se uma referência para a investigação nacional e internacional.

Hoje, o departamento, dirigido por Vittorio Amato, professor de Geopolítica e Economia, abriga quatro cursos de licenciatura de três anos e cinco cursos de mestrado (um dos quais é ministrado inteiramente em inglês). Há também cinco mestrados de primeiro e segundo nível (incluindo o ultramoderno mestrado de segundo nível GOAP em Ciência, Governo de Administrações e Empresas Públicas) e um Doutor em Políticas Públicas para Coesão e Convergência no Cenário Europeu.

A tendência geral de matrículas de alunos revela uma tendência positiva, também graças à secção de acolhimento sobre Relação Estudantil e a uma vida académica animada, caracterizada por um diálogo profícuo com associações estudantis e stakeholders da região. Europeus e observadores atentos do mundo que os rodeia: são estudantes de ciência política, apoiados por um corpo docente dedicado e enérgico.

O evento será inaugurado com as saudações do Presidente da Universidade Federico II Matteo Loreto, do Prefeito Metropolitano Gaetano Manfredi, do Presidente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Stefano Consiglio e do Diretor do Departamento de Vittorio Amato.

A Lectio Magistralis foi atribuída ao Presidente do Instituto Nacional de Estatística, Gian Carlo Blangiardo, e incidirá sobre “O Desafio da Coesão na Paisagem Europeia: Cenários Demográficos e Migratórios”. O Sr. Tullio D’Aponte, Emérito da Universidade Frederick, ex-Reitor do Colégio, conclui a manhã.