Franco Perino: «Dieta (e jejum) para combater o stress e os distúrbios intestinais»

o Estresse É um mecanismo de defesa incrível para o organismo. Assim que percebemos o perigo, ativamos o sistema nervoso muito rapidamente O simpaticomimético involuntário, que acelera o coração e a respiração para poder levar oxigênio aos músculos em caso de fuga ou luta, aumenta a pressão arterial, comanda o fígado a colocar açúcar no sangue, sempre para alimentar os músculos, dilata as pupilas para melhor visão, aumenta a transpiração (para acalmar o corpo no caso de ter que fazer esforço físico intenso) Previne funções orgânicas de emergência desnecessárias, como a digestão e o sistema imunológico (Você não precisa se preocupar com micróbios quando o lobo está por perto), Função Sexual, Hormônio do Crescimento.

As glândulas supra-renais aumentam a produção de adrenalina e cortisol (hormônios do estresse), que potencializam os efeitos descritos acima. O mecanismo de ativação simpática é muito rápido, mas complexo: LA percepção do perigo inibe o córtex pré-frontal dorsolateralque tem a função de inibir a amígdala, unidade central das emoções, um núcleo nervoso do tamanho de uma amêndoa localizado no fundo do lobo temporal. Não mais escondida, a amígdala, por meio de outra série de etapas, libera o sistema simpático. Passado o perigo, tudo volta a ser como era antes, ou pelo menos volta a ser como era quando vivíamos na floresta intocada ou na savana.

Hoje vivemos na cidade e estamos constantemente expostos a estímulos estressantesTrânsito, barulho, pressa, ansiedade de desempenho, ansiedade financeira, ambiente de trabalho problemático, ansiedade por filhos adolescentes, desentendimentos com o cônjuge, derrota social. A pressão é constantecrônica. O efeito no intestino é complexo, por um lado, o estresse atrapalha seus movimentos, mas por outro pode energizá-los, tanto que quando temos medo defecamos e urinamos. Os médicos falam sobre isso dispepsia funcional (Não digerimos bem) e Síndrome do intestino irritável (Constipação alternando com diarreia, inchaço e dor abdominal).