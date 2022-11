O Festival de Ciências de Roma para no Aeroporto Fiumicino: programa de eventos gratuito

O Festival de Ciências de Roma terá início na próxima segunda-feira, 21 de novembro, para uma semana dedicada ao tema da exploraçãoentre os mais importantes e elaborados festivais de ciência italianos, com muitas datas e uma programação rica e interdisciplinar que acontecerá entre os clássicos locais do evento e os espaços inovadores da capital.

Entre os locais onde a bandeira vai parar nesta décima sétima edição, está também o Aeroporto Internacional “Leonardo da Vinci” Onde no dia 23 de novembro vai decorrer o Edifício 5, organizado pela ADR, a iniciativa “We love the Earth”, aberta ao público de forma gratuita e gratuita, com um calendário único de marcações e convidados.

“We love the Earth” no Aeroporto Fiumicino: tema de exploração no T5 no evento ADR projetado para o “Rome Science Festival”

O Rome Science Festival 2022, agora em sua décima sétima edição inteiramente dedicada às explorações, narrado com aquela abordagem interdisciplinar e transversal que caracteriza a iniciativa científica romena.

A exploração como assunto e na ciência inevitavelmente verá o campeão como um lugar que acolhe a inovação, o crescimento e a descoberta no sentido literal do termo, Aeroporti di Roma, com uma iniciativa dedicada intitulada “We love the Earth” dentro do Terminal 5 com entrada aberta e gratuita no dia 23 de novembro das 19h00 às 22h00.

Programa de Iniciativas ADR “Nós Amamos a Terra”

O programa tem uma ótima seção sobre “comida mundialenviado por Dauro AbobrinhaConvidado especial na função ‘Explorer’ como Gerente de Projetos comida lenta arca do gosto, este Ele viaja pelo mundo coletando produtos Que pertencem à cultura, história e tradições de todo o planeta, que representam um património extraordinário, constituído por frutas, legumes, raças animais, queijos, pão, doces e enchidos, cuja existência enquanto biodiversidade também se encontra em perigo de extinção devido à a industrialização da agricultura, a erosão genética, a mudança dos padrões alimentares e as mudanças climáticas. , o abandono das áreas rurais, as migrações e os conflitos.

Outra viagem e exploração sobre comida será então o projeto ARoots: as histórias por trás da comida com depoimentos sobre a preservação de alimentos no mundo por Ludovica Bo, ex-aluno da Universidade de Pollenzo e professor de excursões educacionais. Alunos da mesma universidade estiveram presentes no evento.

“o tempo está sobre nós” Em vez disso, é o título de apresentação e testemunho do meteorologista Serena Giacomin Quem contará em sua fala como nasceu sua paixão pela meteorologia, ou seja, em um veleiro aos oito anos: “Pus pela primeira vez um barco e desde aquele dia nunca mais parei de observar o céu e o mar, por isso logo decidi estudar Física Atmosférica e Meteorologiapara encontrar todas as respostas para as muitas perguntas que fiz a mim mesmo enquanto observava tempestades e ondas.”

Foi assim que o especialista decidiu, após obter um mestrado em física, especializar-se no setor energético (eficiência energética e fontes de energia renováveis) no Politécnico de Milão, para estudar diariamente fenômenos meteorológicos, dos quais podemos adivinhar o abundância de energia, do sol ao vento, mesmo aquelas geradas pelas ondas do mar: “Tentar mudar – em pequena escala – o atual estado de exploração dos recursos do planeta para o abastecimento de energia (que ainda está intimamente ligado ao uso de combustíveis fósseis) tornou-se meu objetivo principal. Assumi a área de combate às mudanças climáticas, promovendo ações de adaptação e mitigação, e assumi o cargo de Presidente da Rede Italiana do ClimaÉ uma associação sem fins lucrativos que também atua internacionalmente em questões delicadas, como direitos humanos e saúde.

Após anos de busca, passou também a se dedicar Publicação de ciência em televisão e multimédiaDesde 2015, trabalho como meteorologista e climatologista na Meteo Expert, além de atividades de análise de previsão, realizo seções meteorológicas transmitidas nos canais Mediaset e cuido de um projeto escolar para trazer tempo e clima entre as crianças e adolescentes de hoje.

“cozinha mundial” é a morada do local onde Rui Cáceres do Restaurante Carnal em Roma vai ser o protagonistaque também é uma exploração neste caso, mas que passa de um novo projeto pop latino que combina a vitalidade da América do Sul com o espírito da Itália.

Ainda no T5, a noite continua com a apresentação “Resiliência da floresta” com testemunho Jorge FacianoPesquisador do Departamento Florestal e Planejamento: “Para minha pesquisa, a revista Nature me listou como um dos 11 cientistas emergentes do mundo em 2018. Como cientista, sinto a responsabilidade de servir os cidadãos do mundo e seus representantes políticos, dizendo a todos que estamos passando por uma emergência de maneira clara, simples e compreensível. Quando não estou na floresta fazendo medições ou programando modelos matemáticos de dinâmica florestal, me dedico a disseminar meu conhecimento sobre as mudanças climáticas, explicando suas causas, efeitos e possíveis soluções com base na ciência” – finaliza.

Entre os eventos “WE LOVE THE EARTH” do T5, também mencionamos “1… 2… TRASH! Estou me jogando esta noite!” Conferência de revisão sobre resíduos ambientais, energia e economia circular com Alessandra Viola e Piero Martin autores de livros ‘desperdício. Tudo o que você precisa saber sobre resíduos e a Circo Musical Reciclado.

O evento servirá para aprender, enquanto se diverte, o que é lixo e como ele é gerido no mundo de hoje, quais são os mais perigosos para o ambiente e para a saúde e como o que deitamos fora pode ser transformado em recursos valiosos para o desenvolvimento, também a partir do nosso comportamento pessoal e coletivo. Uma história de economia circular contada com palavras e música.

Das viagens espaciais às profundezas da Terra e da atmosfera ao fundo do mar, o lixo está em toda parte e agora faz parte da nossa cultura e também uma ameaça ao desenvolvimento sustentável (pense no plástico!). Conhecê-los e aprender a produzir menos, descartar melhor e reutilizá-los agora é mais necessário do que nunca e pode até ser divertido.

A entrada para o evento “We Love the Earth” de 23 de novembro da ADR é GRATUITA e GRATUITA.

