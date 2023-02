A natureza soa o alarme sobre a verdadeira autoria de artigos científicos

MeteoWeb

Existem literalmente centenas de anúncios on-line oferecendo a possibilidade de comprar artigos científicos de autoria em periódicos considerados oficiais. Este é o tema principal do estudo publicado na naturezasque preocupa os editores sobre a integridade de uma boa pesquisa.

Um problema crescente que preocupa os cientistas

Dezenas de artigos já foram retirados, levantando a preocupação de que as assinaturas dos autores tenham acrescentado nomes que não estavam realmente envolvidos com o artigo. Esse problema parece estar aumentando, alertam os profissionais, e novas retiradas podem ocorrer. A maior parte dos anúncios em questão circula nas redes sociais, mas também nos sites de empresas que prestam serviços de publicação académica. Quanto ao custo, pode variar de algumas centenas a vários milhares de dólares, dependendo do prestígio da revista e do escopo da procura de emprego. Em uma postagem que apareceu no servidor de pré-impressão arXiv em dezembro de 2021, Ana Abalkinaeconomista da Universidade Livre de Berlim, H Nick Wise, engenheiro da Universidade de Cambridge, descreveu mais de mil propostas de autoria para artigos científicos publicados em 2019-21 em um site em russo chamado International Publisher. Os dois cientistas já identificaram 460 trabalhos que podem ter se beneficiado da distribuição.

Muitos documentos foram retirados

As próprias revistas começaram a investigar e retirar documentos que parecem estar ligados aos anúncios em questão. Em julho passado, o International Journal of Emerging Technologies in Learning removeu até 30 publicações potencialmente vinculadas à editora internacional. “É difícil provar esses episódios – ele afirma Tim KresjesChefe de Integridade de Pesquisa na Springer Nature em Dordrecht, Holanda – Mas alguns dos anúncios listam títulos específicos para os manuscritos, fornecendo evidências muito convincentes da compra de direitos autorais.”. Em maio de 2022, Springer Nature O documento foi retirado pela primeira vez por suspeita de que algum autor havia comprado a autoria da obra. Neste caso, foram adicionados 11 pedidos pull.

“abordagem de tolerância zero”

Kersjes afirma: É uma questão de integridade e confiabilidade dos documentos públicos. Os leitores devem poder confiar que os autores listados em um trabalho de pesquisa realmente fizeram o trabalho para gerar os dados e podem ser responsabilizados.”. Vitaly PecharskyUm cientista de materiais da Iowa State University em Ames e editor-chefe do Journal of Alloys and Compounds, que faleceu em dezembro passado, lançou um esforço para exibir em tela dupla todos os artigos publicados na revista nos últimos dois anos, para os quais foi feita uma solicitação para alterar a lista de autores após o primeiro ciclo de revisão.

Negócio bem estabelecido

Vendendo literatura científica – ele afirma Deborah Khanmembro do conselho do UK Committee on Publication Ethics (COPE) – É uma grande empresa, administrada por organizações cada vez mais sofisticadas. Mercado funciona – conclui Abalkina – Até porque em muitos países os pesquisadores ainda são avaliados com base no número de publicações. É razoável assumir que o problema vai piorar e devemos absolutamente tentar parar esta situação.”.