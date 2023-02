A maçã está entre as frutas mais populares e consumidas no mundo. A chamada “uma maçã por dia mantém o médico longe” é a típica frase que ouvimos desde crianças. De fato, comer uma maçã diariamente pode trazer enormes benefícios para o corpo.

Veja o que acontece se você comer uma maçã por dia: ‘inacreditável’

As maçãs contêm muita vitamina C e estão cheias de polifenóis que fortalecem o sistema imunológico e previnem o aparecimento de tumores e outras doenças relacionadas à idade. As maçãs têm excelentes quantidades de pectina, o que reduz a necessidade de açúcar. Por ser rico em fibras e vitaminas, principalmente se consumido com a casca, aumenta a sensação de saciedade e reduz a fome nervosa. Além disso, promove a diurese participando de uma mudança de peso mais rápida.

A pectina contida nas maçãs em excelentes quantidades, juntamente com os polifenóis antioxidantes, é capaz de reduzir a necessidade de insulina e o risco de desenvolver diabetes. De acordo com um estudo publicado no The Journal of the Science of Food and Agriculture, a maçã que responde melhor à redução das necessidades de insulina é a maçã anurca, que é uma maçã vermelha com polpa crocante, ácida e firme. As maçãs Anurka também são ideais para reduzir os níveis de colesterol. As maçãs são um excelente antídoto natural contra problemas como prisão de ventre, gastrite, dor de estômago e diarreia.

A pectina encapsulada nas maçãs defende as paredes do estômago quando irritadas. Além disso, se consumido cozido, ajuda quem sofre de constipação. As maçãs são ricas em antioxidantes, vitaminas e polifenóis que retardam o envelhecimento das células da pele, combatem a acne e manchas, fortalecem os capilares, combatem a vermelhidão da pele, estimulam a produção de colágeno e previnem a formação de manchas. O ácido málico é extraído da maçã e é um alfa hidroxiácido usado em cosméticos para combater a acne, esfoliantes e clareadores. Uma maçã por dia faz bem à saúde, mas o importante é não exagerar.

Para uma dieta balanceada, você deve comer duas ou três porções de frutas por dia. Avaliando que uma porção da fruta fica em torno de 150 gramas, recomenda-se comer no máximo duas maçãs por dia. Finalmente, você está enfrentando problemas digestivos e pode haver aumentos nas medições de açúcar no sangue, causando interferência nos medicamentos para diabetes.