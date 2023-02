O que é alerta, a ciência que estuda como podemos ser influenciados a tomar decisões

Como isso acontece em muitos supermercados Seção de frutas e legumes vem antes dos outros? O arranjo não é aleatório: há uma pesquisa especial por trás dele. Em particular, o Ciência comportamental Eles estudam profundamente nossa região direção E decisões Pode ser aplicado ao nosso próprio efeito escolhas. EU’Arte de para impulsionar ou para impulsionarSimplificando, é a arte de dar para impulsionar Fazer alguém fazer algo mais ou menos inconscientemente. Isso, em teoria, deveria acontecer para buscar Utilitário para o indivíduo ou para a comunidade (coloquei frutas e vegetais primeiro para permitir que você escolha produtos saudáveis ​​primeiro), mas também pode ser usado para fins puramente marketing você odeia um desconto. Vamos dar uma olhada em como fazer um arquivo para impulsionar e como funciona. Duas maneiras diferentes de pensar para entender como para impulsionar Devemos primeiro entender como nossa mente funciona. Vamos fazer um pequeno experimento: olha a foto: Você deve ter entendido à primeira vista quem é a pessoa na foto BravoAlguém pode ter dito a ela algo sobre ele desagradável ou notícias recebidas chato. Agora tente fazer isso em mente: 484:4. Talvez você devesse parar e pensar um pouco mais do que isso Atenção para resolver esta conta.

Esses dois exemplos nos permitem dizer, para simplificar, que nosso cérebro segue dois caminhos: que de Pensamento rápido (o chamado sistema 1): funciona automaticamente, em “economia de energia” . Colocamos em prática todas aquelas vezes em que ouvimos um barulho e nos viramos de repente, quando não paramos de manhã para pensar se devemos calçar as meias antes dos sapatos, quando lemos o grande escrito em uma placa e deixamos para os muito jovens

que de Pensamento reflexivo (o chamado Sistema 2): intervém em todos os procedimentos que o requeiram um certo grau de interessepor exemplo, quando tentamos escrever com a mão não dominante, quando queremos fazer contas ou declarar imposto de renda. Obviamente nosso cérebro Não é realmente dividido em duas partes, mas essa metáfora nos ajuda a entender melhor nossa forma de tomar decisões. A esse respeito, os pesquisadores descobriram que A maioria de nossas decisões são tomadas com base no Sistema 1, porque é o mais rápido, que funciona por meio de associações e nos poupa energia mental. Simplificando, nossos cérebros tendem a evitar a fadiga, se possível. READ O primeiro aviso de câncer de esôfago pode ser este sinal que muitas vezes esquecemos O Sistema 1 (pensamento rápido) é Necessário para a evolução da raça humana Porque nos permite lidar com várias situações rotineiras do dia a dia; No entanto, pode acontecer que, apesar de enfrentar decisões complexas, os indivíduos recorram a alguns atalhos mentais, chamados inferência. A heurística nada mais é do que avaliações e decisões tomadas rapidamente em situações onde muitas vezes há pouca informação disponível. Esta situação pode levar à comissão alguns julgamentos errados, por exemplo As pessoas são excessivamente otimistas Sobre sua capacidade de dirigir depois de consumir álcool ou drogas. o que é um arquivo para impulsionar? teoria para impulsionartraduzido literalmente como "bom empurrão" ou "empurrão", é uma abordagem que permite que as pessoas façam escolhas distorcidas ao máximo por erros de avaliação ou pela "preguiça" que mencionamos anteriormente. Os teóricos dessa abordagem argumentam que É possível mudar o comportamento humano de maneiras previsíveis, sem proibir nada e sem forçar escolhas, mas apenas pela forma como se apresentam ações possíveis de escolha. Como se estivéssemos diante de um cardápio de restaurante. Como pode o para impulsionar: alguns exemplos existir Muitos tipos de para impulsionaré o mais comum hipotético. Implementar um padrão significa definir uma opção que será escolhida automaticamente, a menos que as pessoas optem ativamente por agir de maneira diferente. Algum exemplo? Todos nós sabemos que uma overdose de açúcar é ruim para você, mas quantos de nós pensamos nisso sempre que nos deparamos com um problema? Máquina de café Predefinição para 3 barras de açúcar? Talvez se o padrão fosse zero barras e tivéssemos que escolher quanto açúcar adicionar ao nosso café, muitos de nós optaríamos por consumir menos e, no entanto, muitas vezes pressionamos OK sem nem pensar nisso; A cada ano percebemos quantas intervenções transplante de órgão Poderia ter sido implementado, se as pessoas tivessem assinado Aprovação de doação . Muito provavelmente, tornar a opção de doação a principal, por padrão, permitiria superar alguns obstáculos à prática, seja por preguiça ou falta de informação (por exemplo, não saber que bastaria assinar o consentimento no município) não aceita a maioria das pessoas. Nesse caso, ela só deve ser declarada por aqueles que se opõem a ela, e não o contrário.

O fato de que quando pegamos em caixa eletrônico Não é impresso automaticamente reciboMas temos que escolher fazer ou não fazer, é uma arquitetura de escolha que nos permite economizar papel. a soando passos Quando forem atingidos, desencoraje o uso de escadas rolantes e convide os cidadãos a se movimentarem mais.

Utilização setas verdes O que indica alimentos saudáveis ​​em supermercados Pagamos para comprar mais frutas e verduras.

Utilização Pesquisas para lembrar as pessoas de irem votar Em teoria, a pesquisa visa medir as intenções de voto e, portanto, o comportamento. No entanto, mesmo o simples fato de perguntar se alguém pretende votar pode chamar a atenção para a atividade que será realizada e, assim, lembrar de ir votar (na terminologia técnica, define-se como preparação).

Finalmente, um dos exemplos mais famosos é um exemploUrinol com uma mosca Dentro do vaso sanitário: A mosca é um "alvo" para os usuários que ficam tentados a atacá-la urinando diretamente no vaso sem se sujar. Meta para impulsionarAssim, trabalha o contexto e as escolhas estruturantes de forma a promover comportamentos funcionais de bem-estar individual e social. Nesse sentido, o para impulsionar É uma abordagem aplicável a muitas áreas, desde o combate à obesidade até a economia de energia e o sistema previdenciário. críticas em para impulsionar a para impulsionar Não claramente livre de críticas. A primeira é quem decide o que é melhor para os outros. Além disso, o uso dessa ferramenta tem entrado cada vez mais nos canais de marketing e vendas, o que resultou na perda do objetivo teórico inicial. Um exemplo entre muitos? Quando sabemos que um elemento será cortado ("Restam apenas 3 itens, corra!"), seja verdade ou não, ficamos mais tentados a comprá-lo do que se não soubéssemos dessas especificações.

“Guru de comida típica. Solucionador de problemas. Praticante de cerveja dedicado. Leitor profissional. Baconaholic.”