O mistério do “Cubo” na Lua foi revelado: isso é o que é, a descoberta da ciência

Você conhece aquele cubo estranho que vimos na lua? É claro que os cientistas descobriram algumas novidades sobre isso, e o que sabemos agora pode ser de grande interesse para nós.

uma Dezembro de 2021 riquixá chinês Yutu 2 Descobrir Cubo Do outro lado da lua, solicitando que a Agência Espacial Chinesa CNSA Para investigar mais desta forma clareza E entender o que era.

Na verdade, em foto uma objeto cúbico O que parecia fazer todo o sentido desconhecido. No entanto, uma investigação completa foi finalmente feita uma afirmação O mistério revela a verdade para nós temperar natureza assim aparência.

Descoberta no cubo

Primeiro eles tiveram que pagar Andarilho em direção a Área Para que os especialistas possam fazer isso Pergunta E entender o que era. Ele pensou que seria dentro de 3 meses conseguiu concluir envio, mas obrigado velocidade do dispositivo Eles chegaram mais cedo do que o esperado e eles têm emoldurado Fechar.

E então eles descobriram o que é: Ele é um Pedra localizado emborda da cratera, cuja forma realmente se assemelha a um cabana. Pela primeira foto do rover ele achou que sim Era até longe brilhanteMas seu tamanho está próximo Sugira contraste.

Não é surpreendente que seja Pequena E por acaso, ele pode se lembrar de um coelho agachadoEsta é a razão do nome do cubo “coelho de jade“, Isto é “coelho de jade” em um italiano. No entanto, se quisermos dar uma descrição da situação, podemos dizer que fizemos falhar.

No entanto, esta não é a primeira vez que foi publicado certas fotos Isso aumenta Curiosidadealimentando o nascimento o lado teórico e absurdo. Um exemplo poderia ser cara grande No Superfície de Marte, Isso é um Foto de 1976 Obtido deVeículo orbital Viking 1. A partir de NASA O que acabou se transformando em um fenômeno natural comum. Para esclarecer essa dúvida foi outra foto capturada A partir de topógrafo global marte.

No entanto, o CNSA Ela mencionou que continuará a explorarespaço ao redor do cubo para ver se há outros formas misteriosas, ou na esperança de encontrá-lo Algo que pode distinguir para sempre Cientistas.