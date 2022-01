A medicina estética em Pisa está crescendo entre revisões e piercings

Pisa. A sociedade moderna, o prolongamento da expectativa de vida e a globalização nos últimos anos têm identificado um maior interesse pelo aspecto estético individual e um maior uso da medicina estética. De acordo com as pesquisas periódicas da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica Estética, os tratamentos médico-estéticos passam anualmente por um aumento de mais de 200%. Nos últimos anos, em suma, para muitas mulheres, mas também para muitos homens, o chamado “Ponturine” tornou-se na ordem do dia, algo como uma gestão regular, e parte integrante dos cuidados diários do corpo, como pentear o cabelo, decorar o seu unhas ou fazendo maquiagem semi-permanente.

Porém, longe do aspecto mais banal da medicina estética, existe uma verdadeira ciência em constante desenvolvimento que consiste em novos conhecimentos sobre o processo de envelhecimento, a possibilidade de regenerar diferentes tecidos e em técnicas sofisticadas e cada vez menos invasivas. A atividade de pesquisa é muito vital neste campo, assim como a busca por treinamento.

Deixe o médico explicar para nós Roberto amor, Diretor Educacional do mestrado de segundo nível em Medicina Estética, Regenerativa e Antienvelhecimento da Universidade de Verona. Dr. Amore trabalha há anos com medicina e cirurgia plástica: professor nas principais universidades do setor (Verona, Chieti, Roma, Palermo), diretor do curso de anatomia Anatomia para anti-envelhecimento da região de cabeça e pescoço da O Instituto Iclo de Verona é referência mundial no estudo do tecido adiposo subcutâneo. Seus numerosos artigos acadêmicos sobre celulite e obesidade na tradução constituem a bibliografia de referência para este setor. O Dr. Amore possui um estúdio em Pisa, no Centro Escolabio da Via Carducci em La Fontina, e uma clínica em Cecina, onde médicos vêm de todo o mundo para aprender os fundamentos e técnicas desta nova especialidade médica.

Dr. Love, o que é medicina estética agora?

“A medicina estética é um novo ramo da medicina e, como tal, é constituída por teorias, conceitos, estudos científicos e, sobretudo, muita investigação clínica. Ainda existem muitos aspectos não descobertos do envelhecimento, regeneração de tecidos e processos de reparo. Quem, como eu, vive em tempo integral a medicina estética sabe muito bem que por trás de cada tratamento individual, mesmo o mais simples, existem anos de estudos e pesquisas visando melhorar seu efeito, reduzir o risco de eventos adversos e padronizar seu uso. (A técnica mais eficaz para um determinado tipo de defeito). Portanto, a medicina estética é perigosa para o médico, que deve praticá-la com conhecimento e rigor científico suficientes, e também para o paciente que não deve inventar falsos mitos ou ter visões surreais ou mesmo distorcidas ”.

Quando recorrer à medicina estética?

“Hoje você pode ser atraente até a partir dos 70 anos. A medicina estética não conhece limites, deve acompanhar o tempo melhorando sua aparência e reduzindo o envelhecimento implacável sem distorcer suas características. Não há referência de idade para se beneficiar (exceto na idade adulta). Obviamente) .O defeito pode ser corrigido quando ocorre, independentemente da idade. Algumas pessoas têm defeitos de nascença ou defeitos juvenis como manchas, estrias ou celulite: por que esperar!

O que você espera dos diferentes tratamentos?

Os pacientes devem ter expectativas realistas e realizáveis. Na era dos superfiltros do Instagram, das versões atualizadas do Photoshop e da maquiagem maluca, é fácil cair em demandas excessivas ou impraticáveis. A transição de Retouched para Trash é muito rápida. É fundamental manter o paciente aterrado para evitar falsas expectativas e desanimar, assim como o fato de que as características individuais de cada um de nós são elementos distintos que nos tornam únicos no mundo e, portanto, devem ser preservados. Portanto, é ampliado e não distorcido. ”

Por que você escolheu Cesina e Pisa entre seus locais de negócios?

“A associação com o território é forte e a qualidade de vida é excelente. Eu não teria feito de outra forma. Eu viajei por todo o mundo aprendendo e ensinando, e agora é a hora de ter uma instalação confortável e estável de zero quilômetro, onde posso receber meus colegas de todo o mundo. ”