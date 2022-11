É melhor fazer atividade física pela manhã para prevenir derrames e ataques cardíacos

Você está acostumado a calçar sapatos, usar roupas esportivas e fazer uma clássica sessão de jogging, nadar na piscina ou treinar na academia. Se a resposta for positiva, você ainda será bom para o coração e as artérias. A atividade física é uma medida preventiva real para proteger contra ataques cardíacos e derrames.

Mas quanto a esse fato bem estabelecido, há agora uma pista vinda da pesquisa em cronobiologia. Assim, a hora do dia em que você se permitir ir ao esforço, calibrado para o potencial de cada um, contará como chave de proteção. Independentemente da quantidade total de atividade física diária, o exercício no início do dia está associado a um menor risco de ataques cardíacos e derrames com uma propensão protetora particularmente alta em mulheres. Dizer que é uma busca coordenada por Bloco caro Do University Medical Center Leiden, Holanda, que apareceu em Jornal Europeu de Cardiologia Preventiva.

Controla até oito anos

Cabe ressaltar que a pesquisa fala de uma associação, mas não uma associação, entre o tempo de atividade física e o risco de eventos cardiovasculares. Portanto, não especifica um mecanismo de causa e efeito, mas apenas registra dados.

Dados de mais de 86.000 adultos, todos sem doença cardiovascular no momento da inclusão no estudo, disponíveis no UK Biobank, foram considerados. A idade dos sujeitos variou de 42 a 78 anos e 60% eram mulheres.

Todos eles usaram rastreadores de atividade física por sete dias consecutivos. Em um período de acompanhamento de 6 a 8 anos, foram observadas as primeiras internações por doença cardiovascular e mortes por isquemia da artéria coronária ou acidente vascular cerebral. Durante o acompanhamento, 2.911 participantes desenvolveram doença cardíaca coronária e 796 tiveram um acidente vascular cerebral. Ao comparar os horários de pico de atividade de 24 horas, os riscos pareciam menores para aqueles que eram mais ativos entre 8 e 11 horas.

Cronobiologia pesaria mais nas mulheres

Os cientistas também dividiram todos os participantes em quatro grupos, de acordo com o horário em que faziam mais esforço físico: por volta das 8h, por volta das 22h, por volta das 12h ou por volta das 19h, e o grupo do meio-dia serviu de referência. Aqueles que eram mais ativos no início da manhã ou no final da manhã tinham um risco 11% e 16% menor de desenvolver doença cardíaca coronária, respectivamente, do que o grupo de controle.

Além disso, aqueles que eram mais ativos no final da manhã tiveram um risco 17% menor de AVC em comparação com o grupo controle. Nas mulheres, as variáveis ​​do ritmo circadiano pareciam mais pronunciadas: aquelas que eram ativas no início da manhã ou cerca de 10 anos tinham um risco 22% e 24% menor de desenvolver doença cardíaca coronária, respectivamente, em comparação com o grupo controle. Além disso, as mulheres que eram mais ativas no final da manhã tiveram um risco 35% menor de AVC em comparação com o grupo de controle.

De acordo com Al-Balaq, embora nenhuma conclusão possa ser tirada, “as descobertas aumentam a evidência dos benefícios para a saúde de ser fisicamente ativo, sugerindo que a atividade matinal, especialmente a atividade no final da manhã, pode ser mais benéfica”.

É importante não ceder ao sedentarismo

Na frente científica, a eficácia da atividade física regular na prevenção de doenças cardiovasculares foi mais uma vez confirmada, com esforços sob medida para cada pessoa. Mas parece mais difícil tentar explicar por que se mexer pela manhã é melhor.

“Estamos apenas no campo das hipóteses e, portanto, vamos tentar fazer uma que ajude a entender esses resultados: pode-se supor que o exercício pela manhã leva a um efeito que dura nas horas seguintes, com efeitos benéficos no corpo – tente explicar.” Michelangelo GiampietroProfessor da Escola de Esporte – Esporte e Saúde de Roma. Nas horas após o esforço, além da diminuição da pressão arterial sistólica e diastólica, pode haver secreção de substâncias com ação anti-inflamatória e antioxidante que permanecem disponíveis por algum tempo. Isso pode ajudar a proteger contra o estresse do dia a dia.” Mas, como disse, são apenas hipóteses, o importante é a prevenção, com atividade física, para a saúde do coração, cérebro e artérias.