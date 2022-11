Procida está pronta para erradicar o mosquito tigre. Sarah, grátis graças ao OpenScience.

A Ilha de Procida pode em breve se tornar a primeira ilha do Mediterrâneo livre de mosquitos-tigre. Um estudo realizado a partir de 2015 em colaboração com a Universidade Federico II de Nápoles e através do projeto “Open Science” visa reduzir as populações de insetos. O objetivo pode ser alcançado, conforme nota oficial, por meio do uso de ferramentas ambientalmente sustentáveis ​​como a técnica de masculinidade estéril e com a participação ativa da comunidade local e tem impactos positivos no turismo e na prevenção de epidemias. O projeto está inserido no programa Procida, a Capital Italiana da Cultura 2022 intitulada “Ciência Aberta”, foi criado pelo Laboratório de Genética e Controle de Vetores de Insetos do Departamento de Biologia da Universidade Federico II de Nápoles. Para os cientistas, o mecanismo seria simples. Ou seja, depois de fazer uma análise da densidade e distribuição dos mosquitos-tigre na ilha, a equipa estuda o número ideal de machos estéreis a libertar. Insetos machos (e, portanto, inofensivos porque não picam humanos), criados em laboratório e esterilizados com doses controladas de raios X, competem com indivíduos férteis, reduzindo a reprodução de espécies indesejadas. Segundo os especialistas, as características geográficas da ilha com a sua área de 3,7 quilómetros quadrados e a altíssima densidade populacional de cerca de 11.000 habitantes proporcionam as condições ideais para a aplicação de “métodos inovadores de controlo e erradicação do mosquito tigre”. Além disso, Procida foi o local de experimentos semelhantes na década de 1980 para controlar a propagação de moscas-das-frutas do Mediterrâneo, mas para permitir que o projeto avançasse, os pesquisadores tiveram que pedir a cooperação dos cidadãos da ilha. Há sete anos, equipes de pesquisadores e especialistas percorrem as ruas estreitas entre as casas do que foi a ilha de Arturo em busca de um começo salutar para eliminar o desconforto causado pelo derramamento de sangue. Para obter todos os ingredientes necessários, os especialistas se uniram a um laboratório Novas Técnicas de Artes (NTA) da Academia de Belas Artes de Nápoles. Parece bom? mas não! É isso. Uma série de iniciativas de arte relacional criadas em conjunto com os moradores estabeleceram um sistema de ‘participação’ da comunidade que se tornaria um verdadeiro ‘estudo de caso’. Como explicam os protagonistas desta fantástica experiência, os murais, as imagens tridimensionais dos cidadãos (através de técnicas de digitalização e modelação, um em cada três Procidano tornou-se uma “estátua”) e uma grande festa colectiva permitiram estabelecer uma relação de confiança mútua traduzida pela plena participação dos cidadãos no projeto e na instalação – Dentro dos parques e jardins botânicos – 500 dispositivos “gravitrappole” capazes de capturar mosquitos para a etapa censitária. Por meio da ciência cidadã, os moradores participantes de Procida enviaram periodicamente aos pesquisadores do Departamento de Biologia fotografias dos mosquitos capturados, realizando assim um verdadeiro “monitoramento comunitário”. “Este projeto uniu arte e ciência, engajando a população e permitindo resultados importantes no campo da chamada ciência cidadã, ao mesmo tempo em que promove o senso de comunidade,”ottolinea no comunicado de imprensa Agostino Riitano, Diretor da Procida 2022.Durante a Noite Europeia dos Investigadores, a organização de Procida está na rede STREETS (traduzindo ciência, tecnologia e pesquisa para o engajamento ético na sociedade), foram apresentados ao público os resultados (parciais) do projeto: graças às quinhentas “armadilhas” colocadas no interior da ilha, foram apanhados cerca de 90.000 mosquitos, dos quais 17.599 foram identificados. “Dados básicos para a continuação do projeto”, explica Marco Salvemini, professor de Biologia da Federico II e um dos representantes do projeto, que prevê a soltura de machos estéreis na natureza nos próximos meses. Era 2015, quando a Ilha de Procida estava pronta, lutando contra um mosquito tigre em parceria com Federico II para declarar guerra aberta ao infame spoiler durante as Longas Noites de Verão. Neste maravilhoso ano de 2022 para as pérolas mais pequenas de Nápoles, a vitória parece mais próxima e generalizada e a incómoda presença do inseto, no início do próximo verão, só poderia ser uma comichão de memória de grande benefício em termos de saúde pública e em termos de imagem .