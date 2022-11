Medicina integrativa em dermatologia e respiração consciente

A respiração consciente é a habilidade mais básica da mente e do corpo que pode ajudar a quebrar o ciclo da coceira e aliviar a dor, o estresse e a angústia experimentados por crianças, adolescentes e adultos afetados por problemas de pele. Também foi discutido na sessão de seguidoresSimpósio de Dermatologia Complementar (IDS) 2022. See More

“Como acontece com qualquer método integrativo, se for seguro e eficaz, vamos usá-lo”, disse ele. Kathy Farahum médico de família integrativo que atua em Roberts, Wisconsin, durante uma apresentação sobre uma abordagem mente-corpo para controlar a dor e a coceira.

“Uma sessão de respiração pode levar literalmente um minuto”, acrescentou ele em uma sessão dedicada à atenção plena. Maçãs BodmerProfessor associado de dermatologia na Universidade de Wisconsin e diretor da Clínica de Dermatologia Complementar. Bodmer, que ensina os pacientes a respirar conscientemente, concluiu uma bolsa de estudos em medicina integrativa no Centro Andrew Weil de Medicina Integrativa da Universidade do Arizona e atua no Conselho Americano de Medicina Integrativa.

Seu exercício respiratório favorito é a respiração “4-7-8”, que envolve inspirar pelo nariz contando até 4, prender a respiração contando até 7 e expirar pela boca contando até 8. É importante para contrair os músculos abdominais para tirar o máximo de ar possível dos pulmões.” Selecione, e aconselhe, a realizar três ciclos de cada vez.

Outra técnica que ajuda a restaurar o sistema nervoso é a “respiração quadrada”, que é inspirar contando até 4, segurar contando até 4, expirar contando até 4 e segurar contando até 4, diz Farah, que trabalhou em um hospital infantil por muitos anos.

Com as crianças, faça a respiração com cinco dedos, ou seja, as crianças abrem os dedos à sua frente ou no chão e usam o dedo indicador da outra mão para traçar cada dedo, inspirando ao subir e expirando ao descer.

Estudos sobre os benefícios da atenção plena

Farah, diretor clínico associado do Center for Mind-Body Medicine em Roberts, Wisconsin, disse que os esforços de atenção plena foram influenciados por um estudo publicado há mais de 20 anos de pacientes com psoríase moderada a grave que usaram meditação. Uma intervenção de redução do estresse, usando uma fita de áudio como guia durante as sessões de fototerapia, resultou em resolução mais rápida das lesões psoriáticas do que os pacientes que não realizaram o exercício de mindfulness.

Entre os últimos resultados, um Estudo de seção transversal Em 120 pacientes dermatológicos adultos, publicados no British Journal of Dermatology em 2016, eles avaliaram vergonha sobre a aparência da pele, ansiedade social, ansiedade, depressão e qualidade de vida dermatológica, observando que níveis mais altos de consciência foram associados a níveis mais baixos de sofrimento psicossocial .

Outro estudo baseado em questionário avaliou a consciência e a “coceira catastrófica” em 155 pacientes adultos com dermatite atópica. Os pesquisadores descobriram que níveis mais altos de um aspecto específico do estado de alerta chamado “agir conscientemente” estava associado a níveis mais baixos de coceira catastrófica. “Cair é uma forma negativa de pensar, convencendo-se de que a coceira nunca vai parar”, explicou Farah. O estudo mostra que a atenção plena pode realmente ajudar a reduzir o número de arranhões espontâneos que os pacientes fazem e a resposta de coceira. Portanto, é um excelente complemento à terapia medicamentosa.

Mantra para afastar pensamentos negativos

Afirmações que os pacientes repetem para si mesmos para ajudar a banir os pensamentos negativos também podem ajudar a reverter o desastre da coceira. Ela acrescentou que frases como “eu consigo respirar mesmo que sinta tanta coceira” ou “eu posso me movimentar para me sentir confortável e relaxada” incentivam mudanças positivas.

“Ensino muitas técnicas para aumentar a consciência como a respiração, sem nenhuma expectativa. Encorajo os pacientes a tentar e, se se sentirem um pouco melhor, podem continuar contando com as diversas ferramentas disponíveis na rede.”

Pessoalmente, para Farah, a respiração 4-7-8 tem sido uma porta de entrada para a meditação e práticas mais profundas para sua saúde, mas mesmo em um nível pequeno, é capaz de modular a resposta ao estresse, equilibrando os sistemas parassimpáticos.

Ambos os palestrantes concordaram que “a respiração consciente e outras práticas mente-corpo podem ser benéficas não apenas para os pacientes, mas também para os pais de crianças com eczema”.