Câncer de cólon, é muito importante conhecer os primeiros sintomas: aqui está o que você deve prestar atenção

No caso do câncer de cólon, é necessário conhecer os primeiros sintomas para agir rapidamente: aqui está o que você precisa prestar atenção.

É um facto muito alarmante que nos países ocidentais Câncer colorretal Representa um dos tipos Os cânceres mais comuns E está lá também A segunda principal causa de morte é o câncer. A sua incidência aumenta a partir dos quarenta anos, por isso é importante reconhecer imediatamente os sintomas para tratá-los imediatamente.

Existem alguns indivíduos que apresentam maior risco de desenvolver a doença: aqueles com História familiar de câncer colorretalestes estão com História de pólipos intestinaisque sofrem de Colite ulcerativa ou Doença de Crohn do cólon. Todos eles são mais suscetíveis a esse tipo de câncer.

É importante ressaltar que o tumor em questão cresce muito lentamente e não causa sintomas por muito tempo, por isso muitas vezes é difícil perceber imediatamente a sua presença. Os sintomas dependem de vários fatores: localização, tipo e extensão. mas, Há um alerta que não deve ser subestimado.

Câncer de cólon: sintomas e tratamento

Quase todos os casos de câncer de cólon Eles não apresentam sintomas imediatos O que pode gerar desconforto ao paciente, mas o primeiro aviso vem depois. A maioria deles sangra lentamente por esse motivo As fezes podem estar com listras ou misturadas com sangueMesmo que às vezes a presença de sangue não seja visível.

Porém, podemos dizer que o primeiro e mais comum sintoma da presença de um tumor é Sangramento durante uma evacuação. É um alerta para todos, mesmo aqueles com hemorróidas ou doença diverticular. Os médicos devem considerar o tumor como um diagnóstico.

Os outros sintomas do tumor são: Dor durante a evacuação E a Sensação de esvaziamento incompleto. Para saber se há pólipo ou não, devem ser realizados exames diagnósticos como a colonoscopia. Se o câncer for detectado posteriormente Prossiga com tomografia computadorizada e testes genéticos Para síndrome Lynch.

Na maioria dos casos de câncer de cólon A parte cancerosa é removida cirurgicamente. Se o tumor aumentou, penetrou na parede do intestino grosso e se espalhou para um número bastante limitado de gânglios linfáticos próximos, é necessário prosseguir. Quimioterapia após cirurgia.