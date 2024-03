A Lua, O Lado Oculto é uma área protegida dedicada à ciência

metweb

Manter Silêncio de rádio Do lado oculto lua Para que futuras missões não interfiram na possibilidade de realização de atividades de investigação científica. É para esse objetivo que trabalham especialistas reunidos em Turim no primeiro simpósio sobre a proteção do lado oculto da Lua, idealizado pelo físico Claudio Maccon, do Instituto Nacional de Astrofísica e organizado pela Academia Internacional de Astronáutica (IAA). ), patrocinado pela Agência Espacial Italiana, pela União Astronómica Internacional, pelo Politécnico e pela Universidade de Torino.

Especialistas científicos, representantes políticos e industriais discutiram a necessidade de manter o silêncio do rádio no outro lado da Lua para garantir o desenvolvimento de atividades científicas de alta qualidade no campo da cosmologia, astrobiologia, defesa planetária e busca de inteligência extraterrestre (se você ). Entre os principais temas estão a identificação de uma área do lado oculto dedicada exclusivamente à investigação científica, a mitigação das emissões electromagnéticas e a cooperação internacional para garantir a protecção do património lunar e científico.