Que tumor Kate tem? O que é “quimioterapia preventiva”? Respostas de especialistas

Foi anunciado há pouco durante o noticiário da noite: A Princesa de Gales, Kate Middletonem um videoclipe oficial Você tem um tumor E ser exposto a isso Quimioterapia. qualquer? Atualmente é desconhecido.

Da operação de janeiro até hoje Kate, de 42 anos, foi submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro de 2024, pela qual esteve hospitalizada durante cerca de duas semanas, mas os motivos não foram explicados, e a família real negou nas suas declarações à imprensa que estivesse relacionada com o cancro. Limita-se a dizer que “LA operação foi concluída com sucesso». No vídeo, agora postado online, a princesa especifica: “Fiz uma grande cirurgia em janeiro Para o meu estômago e naquela época acreditava-se que eu não tinha tumor. A cirurgia correu bem, no entanto Testes após a operação mostraram que eu tinha câncer». Ele acrescentou: “Os médicos me aconselharam a fazer isso Quimioterapia preventiva“Estou agora nos estágios iniciais deste tipo de tratamento.”

Hipóteses sobre a doença Que tumor poderia ser? “É impossível dizer com tão pouca informação”, responde enfaticamente Massimo Di Maio, presidente eleito da Sociedade Italiana de Oncologia Médica (Aiom). O Palácio de Kensington anunciou que, por razões de privacidade, nenhuma informação adicional seria revelada sobre a natureza do tumor que Kate sofre.

Sabemos apenas que ela foi submetida a uma cirurgia abdominal A cavidade abdominal é a maior do corpo humano – explica Di Maio, Diretor do Departamento de Oncologia Médica do Hospital Universitário Citta della Salute, Hospital Molinet de Torino – 1U. Ele contém muitos membros: O cólon, reto, estômago, fígado, pâncreas, rins, bem como a área reprodutiva com os ovários e o útero». READ Rastreadores de fitness são usados ​​como alarmes silenciosos

Em suma, estamos a falar de tipos de cancro muito diferentes em termos de diagnóstico e tratamento. Se, por exemplo, Cinco anos após o diagnóstico ele estava vivoEm média, 65% das pessoas afetadas sofrem com isso Cancer de coloEsta percentagem diminui para 10-12% para pessoas com tumores PâncreasMas por um Tumor uterino Aumenta para 80% por cento Ovário Ele para em 43%. Eu também posso ser adicionado à lista sarcomas, Tumores raros de tecidos moles ou gastrointestinais.

Quimioterapia preventiva e sua duração A Princesa falou sobre “quimioterapia preventiva”: o que significa?

“Para muitos tipos de câncer hoje, após a remoção da massa tumoral, Quimioterapia para eliminar quaisquer células tumorais remanescentes após a cirurgiaNão pode ser detectado por testes. O objetivo é Reduzindo a possibilidade de recaídasOu seja, o tumor reaparece e cresce novamente.”

Quanto tempo dura o tratamento?

“Esta questão também não pode ser respondida sem saber de que tipo de cancro estamos a falar e em que fase se encontra. Em média alguns meses – conclui Di Maio -. Por exemplo, para o cancro do cólon, passámos recentemente (em alguns casos) de seis para três meses, enquanto que se tiver de lidar com o cancro do ovário, este tipo de quimioterapia dura vários ciclos, em média cinco meses. hoje Muitas informações são necessárias para prescrever o tratamento mais adequado para cada caso individual: O órgão afetado, seu estágio de desenvolvimento, a presença ou ausência de metástases e quaisquer mutações genéticas são avaliados. Depois, há a idade e o estado geral de saúde do paciente (por exemplo, se ele sofre de outras doenças, como é comum nos idosos).Em suma, sem uma compreensão clara da condição e da condição médica da princesa, nada mais pode ser dito. READ Coloque um dente de alho na boca por 30 segundos - o resultado vai te surpreender

