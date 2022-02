Aqui estão os riscos para a saúde

Dormir enquanto carrega o celular na mesinha de cabeceira já é uma prática comum para muitas pessoas. Infelizmente, esta prática traz muitos riscos para a saúde

Isso geralmente é feito por medo de que alguém nos ligue no meio da noite por alguma urgência. Estudos a esse respeito mostram o impacto negativo desse hábito maluco.

a O telefone é algo que se tornou indispensável na sociedade moderna. É graças a ele que você pode realizar as mais diversas atividades diárias, razão pela qual existe uma relação real entre muitos Viciante com esta ferramenta.

mesmo de uma noite De alguma forma está presente em nossas vidas. De fato, casos de pessoas que o desligam ou o colocam de lado ao dormir são muito raros.

Adormecer enquanto carrega o telefone: o que isso pode significar a longo prazo

Uma prática bastante comum é colocá-lo na posição de responsabilidade na mesa de cabeceira ao lado da cama e operá-lo rigidamente. Nada é mais prejudicial ou prejudicial à saúde. No passado Numerosas pesquisas descobriram que o uso de smartphones à noite pode exacerbar distúrbios como insônia.

O mais detalhado é o estudo da Universidade de Granada (publicado na revista Pineal Research) que, em vários casos, carregar um telefone no escritório da cama tem efeitos no metabolismo. De fato, a luz artificial produzida pelo dispositivo móvel atrapalha a produção de hormônios como a melatonina que regulam o ritmo do sono.

A propagação da radiação eletromagnética gerada durante o carregamento do telefone perturba a produção de melatonina. A consequência lógica é uma deterioração na qualidade do sono.

Prolongar esta posição a longo prazo pode levar a um Desequilíbrio metabólico e surgimento de doenças de difícil manejo, como Diabetes e obesidade.

para trás Um ambiente completamente escuro com radiação eletromagnética mínima favorece a formação do hormônio mencionado acima. E, portanto, O conselho é desligar o celular quando for dormir e mantê-lo a uma distância segura.