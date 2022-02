A dieta cetogênica, as cinco notícias falsas destruídas pela ciência: LOLnews

Quando se trata de dieta, é fácil cair em desinformação; Agora a ciência revela 5 notícias falsas sobre a dieta cetogênica

Informações ruins, mitos falsos e julgamentos resumidos podem criar arquivos notícias falsascomo os relacionados Dieta cetogênica. Essa dieta, comparada às “clássicas”, derruba um dos conceitos básicos das dietas e coloca as gorduras na base da pirâmide alimentar.

Uma mudança que muitas vezes gera questionamentos e dúvidas entre quem não a conhece entre quem pensa que é Excesso de proteína, aqueles que consideram perigoso para nossos corpos Mesmo insustentável a longo prazo.

“A única dificuldade que a dieta cetogênica apresenta é a nível mental, porque culturalmente estamos acostumados a associar o contato social ao consumo de açúcares. Aniversários, feriados, reuniões, promoções, festas de inauguração…” Fabrizio Mellon, fundador da LightFlow, empresa italiana que visa melhorar a vida das pessoas.

Para dar uma resposta e desvendar a neblina em torno dessa dieta, acreditamos que a ciência está desmascarando 5 notícias falsas.

5 equívocos sobre a dieta cetogênica

Vamos começar com a última pergunta que mencionamos: É uma pergunta Uma dieta insustentável a longo prazo. A ciência revela que Não é. Pode ser seguida sem limites de tempo e, ao contrário de muitas outras dietas, a dieta cetogênica não requer contagem de calorias ou peso. Requer apenas a redução de carboidratos.

Não é uma dieta rica em proteínas. Um excesso de proteína não será permitido na cetose porque pode fazer com que o corpo converta o excesso de proteína em glicose.

Além disso Quem pensa que esta dieta promove doenças cardiovasculares está enganado. Vários estudos, incluindo um de 2004 publicado no Annals of Internal Medicine e um de 2018 publicado no Indian Journal of Medical Research, mostraram que as cetonas aumentam os níveis de colesterol bom no sangue, melhorando assim o bem-estar do corpo. Boas gorduras saturadas (como coco, amêndoa ou manteiga) também serão essenciais para o bem-estar da flora intestinal, da qual depende a boa saúde de todo o organismo.

É um crédito Também é errado pensar que a cetose é perigosa. É um processo natural em que o corpo, na ausência de açúcar, obtém energia das gorduras através da produção de cetonas. Um sistema “arcaico” que permitiu que nossos ancestrais sobrevivessem por séculos. Algo completamente diferente é a cetoacidose, uma condição que ocorre em pessoas com diabetes tipo 1.

no fim Não é verdade que os carboidratos serão uma fonte indispensável de energia para trabalhar nosso corpo. O corpo é capaz de produzir glicose de forma independente, começando com gorduras e proteínas. Por outro lado, é incapaz de produzir esses nutrientes que devem ser introduzidos através dos alimentos.

Mas como qualquer dieta, mesmo em relação à dieta cetogênica, se você quiser segui-la, é bom contar com pessoal qualificado; Somente assim será encontrada a solução certa para você até atingir seu objetivo e tornar seu corpo saudável e forte.

Créditos da imagem @Shutterstock

Perceptível: Este artigo é o resultado de uma pesquisa e processamento de notícias na web. O autor, a equipe editorial e a editora declinam qualquer responsabilidade e convidam os leitores a realizar um exame minucioso e sempre entrar em contato com um especialista.