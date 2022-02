Os depósitos de gordura mais difíceis de serem removidos são os da região dos quadris e da cintura. Esta é por excelência a área onde os hormônios afetam e após a menopausa torna-se um ponto crítico. Uma ferramenta de fitness que ajudaria a obter uma cintura de vespa como as divas da década de 1950 tornou-se popular nas mídias sociais. Na verdade, não é tão difícil se fortalecer e começar a se exercitar. No entanto, extrema cautela é necessária para aqueles com problemas dolorosos costas Agora veremos o porquê.

Depois dos cinquenta anos, para perder peso na região da cintura e eliminar a gordura da barriga, podemos praticar isso na cozinha

Construímos o disco giratório DIY para Fitness. No Instagram e no Pinterest, o toca-discos está enlouquecendo por emagrecer sua cintura. É uma plataforma circular na qual você sobe colocando os pés em caixas pré-moldadas. O exercício a ser feito é girar uma parte do tronco mantendo os pés parados. É o exercício clássico de balanço para reduzir os depósitos de gordura na cintura, mas é facilitado pelo movimento de rotação do disco. Se quisermos escolher uma solução faça-você-mesmo, podemos usar uma tábua de servir rotativa.

Provavelmente é um acessório que todos temos em casa, mas só usamos no Natal ou em ocasiões especiais. Assim, podemos sacrificá-lo pelo nobre propósito de contornar nossa cintura. Pegaremos então algumas sandálias velhas de bico aberto ou solas de borracha que não usamos. Colocamos um pouco de cola quente sob a sola e colamos no prato giratório. Vamos colocá-los não muito próximos um do outro porque a posição que teremos que manter durante o exercício será com as pernas ligeiramente afastadas. Nosso exercitador está pronto, mas por enquanto vamos ver como fazer o exercício.

O exercício que deve ser feito para perder peso na região da cintura

Colocamos o prato giratório no meio, entre os batentes das portas, onde colocaremos as mãos. Agora é só colocar os pés nas solas de borracha e girar 45 graus para a direita e depois para a esquerda, tentando manter a parte superior do tronco firme. A torção que vamos fazer verá um trabalho intenso dos músculos abdominais. Como sempre, recomenda-se o máximo de cautela.

Atenção para as costas

Um erro que não devemos cometer é dar muita velocidade à torção. A plataforma giratória realmente facilita a movimentação, tornando-a não muito cansativa, portanto você não deve colocar muita energia nela para evitar tensão ou problemas nas costas.

Após os 50 anos, uma simples travessa será suficiente para perder peso na região da cintura.

aprofundar

