Ciência e inovação: o futuro é discutido em Pádua

Festival Galileo de 2 a 5 de maio em Pádua. Muitos eventos e convidados são esperados. A investigação espacial e a inteligência artificial são temas importantes

Inteligência artificial, espaço, robótica, Indústria 4.0 e o mundo da ciência tal como o conhecemos no início do terceiro milénio.

Todos os capacitores em Quatro dias de eventosde 2 a 5 de maio, e de Mais de 50 reuniões Com especialistas do setor, entre pesquisa, negócios e inovação.

É a décima segunda edição do Galileo – Festival de Ciência e Inovaçãoum evento promovido pela ItalyPost, Nord Est Multimedia e pelo Município de Pádua (em colaboração com o Gabinete do Parlamento Europeu em Milão) e que em pouco tempo ganhou dimensão nacional e internacional, graças à sua actividade destinada a futuro E as relações entre Empresas e instituições.

Cinco tópicos no total e apenas um livro vencedor

Os encontros são divididos – todos com participação gratuita mediante inscrição no site do festival – segundo J.Cinco disciplinas universitárias: que foi mencionado anteriormente inteligência artificial, está prestes a revolucionar a nossa vida quotidiana; seção Economia espacialOu como as empresas pretendem “trabalhar” no espaço; Ciência da vida, Rejeitou as pesquisas hoje realizadas pela ciência no campo tecnológico. para'inovaçãoseja de empresas ou de processos que conduzam à inovação empreendedora e, por fim, a área designada para Prêmio Livro do Ano na área de inovaçãocom o Cinco dos últimos livros E o parente Anunciando o vencedor no final do festival Idem, domingo de manhã.

Os títulos finais são: “A lua é um laboratório de paz(Egea), de Simonetta di Beppo;A Ásia está no centro da mudança“(Tricani), de Giuseppe Gabussi;”eu e eu(Rubettino), de Riccardo Manzotti e Simone Rossi; “Eu cozinho batatas vivas(Einaudi), de Roberto Setia e Giuliano Grignacci;Corpo artificial(Raffaello Cortina Editor), de Simone Rossi e Domenico Braticiso.

Convidados e principais eventos do Festival Galileo 2024

“A presente edição pretende abordar os problemas e sobretudo as ideias de desenvolvimento do futuro próximo que hoje começam e que se relacionam com a ciência e a tecnologia, dois aspectos fundamentais para construir e melhorar a nossa realidade num momento de grande dificuldade internacional – explicou Alami, diretor do Festival Galileu e editor do jornal Corriere della Sera, Giovanni Caprara – . Ciência, tecnologia e indústria São os elementos básicos da imaginação de A. Uma mudança radical de pensamento“Como é necessário hoje, para garantir um futuro mais próspero para o nosso planeta.”

Surpreendentemente, o primeiro grande convidado não será um cientista, mas sim um músico: Nicola Piovanicompositor e vencedor do Oscar A vida é belaO que proporcionará a oportunidade de descobrir o que está por trás do trabalho criativo, através da música. O evento relacionado será realizado em Teatro Verdi em Pádua – onde acontecerá todo o evento – na quinta-feira 2 de maio às 21h

Convidados do festival

Outros convidados, mais intimamente relacionados com a ciência, irão rodar entre si Humanidade e tecnologia: Eles vão intervir Federico Fagenpai do microchip e filósofo Umberto GalimbertiUma das figuras mais críticas do “poder da tecnologia”; No setor médico, Luigi Naldini, Diretor do Teleton San Rafael – parceiro de conteúdo do evento – para Terapia Gênica, H Fabricio Brigliascoque será discutido com Paola Arocia Das superbactérias e dos perigos que podemos enfrentar. Outro momento de notável importância será a intervenção Marco Capato Sobre ciência e direitos civis.

Porém, entre os acontecimentos, seria estranho compreender Como a investigação espacial se enquadra na dinâmica empresarial e de inovaçãoIsto graças ao evento que terá lugar na manhã de sexta-feira, no qual participará um membro da reserva de astronautas da Agência Espacial Europeia e engenheiro espacial Thales Alenia Space. Anthea Comelini Cientista e engenheiro espacial Amália Ercoli Finzi.

À noite, também será discutida a possibilidade de a Itália acolher o Telescópio Einstein, a infraestrutura que deverá detectar ondas gravitacionais, na Sardenha.

O Presidente do INAF falará sobre este assunto Roberto Ragazonicom Antonio Zuccoli, Presidente do INFN e com Marco Tavani, professor de física espacial na Universidade Tor Vergata, em Roma. Entre os convidados estava o Diretor de Ciência da Agência Espacial Italiana ASI Mário Cosmo Cientista e engenheiro aeroespacial Amália Ercoli Finzi.

O programa global tece um fio que entrelaça diferentes campos, na tentativa de definir o futuro tecnológico e digital do homem no campo da ciência.

o Investimentos O que leva a pesquisarpesquisas que saem dos laboratórios e encontram áreas de uso e um trabalhoa instituição que gera um trabalho E criar novos Expectativas – Visualizações E novos horizontes para o homem. Tudo na tentativa de fornecer um Publicação científica correta e equilibrada.

O Festival Galileu, juntamente com a cidade de Pádua, mantém também este ano o seu papel de destaque, continuando o seu trabalho em benefício da ciência e da humanidade.

