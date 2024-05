O que você deve comer todos os dias para obter a quantidade ideal de vitamina C que pode protegê-lo?

Por que a vitamina C é tão importante e o que devemos comer todos os dias e em que quantidades para que nunca nos falte.

Vitamina C ou ácido ascórbicoÉ uma vitamina essencial para o corpo humano que desempenha funções importantes na manutenção da saúde. É um poderoso antioxidante que ajuda a proteger as células dos danos causados ​​pelos radicais livres e desempenha um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico.

Também contribui para a produção de colágeno, necessário para a saúde da pele, ossos, vasos sanguíneos e dentes. A vitamina C é encontrada principalmente em frutas cítricas, frutas vermelhas, vegetais verdes e muitos outros alimentos.

A vitamina C é importante por vários motivos. O sistema imunológico ajuda a combater infecções e doenças e protege o corpo contra patógenos como bactérias e vírus. Promove a produção de colágeno, uma proteína essencial para pele, ossos, vasos sanguíneos e músculos saudáveis.

Ajuda a proteger as células dos danos causados ​​pelos radicais livres, o que ajuda a prevenir doenças crônicas como câncer, doenças cardíacas e envelhecimento prematuro. Melhora a absorção do ferro dos alimentos vegetais, o que ajuda a prevenir e tratar a anemia ferropriva.

Contribui para a saúde ocular, melhoria da visão e proteção contra a degeneração macular relacionada à idade. Reduz os sintomas de gripes e resfriados, acelera a recuperação e melhora a saúde geral.

Vitamina C, em quais alimentos ela é encontrada?

Geralmente, A vitamina C desempenha muitas funções essenciais No corpo humano, a deficiência dessa vitamina pode causar problemas de saúde. Portanto, é importante garantir que você consuma quantidades adequadas de vitamina C por meio de sua dieta ou de suplementos, se necessário.

As diretrizes fornecidas pela Organização Mundial da Saúde – Organização Mundial da Saúde – recomendam uma ingestão de aproximadamente 75-90 mg de vitamina C diariamente para adultos. No entanto, os valores exatos podem variar com base na idade, sexo, saúde e outros fatores.

É sempre melhor consultar um profissional de saúde para determinar a quantidade ideal de vitamina C para suas necessidades individuais.

A quantidade recomendada de vitamina C para adultos varia de 65 a 90 miligramas por dia. Quais são alguns alimentos ricos em vitamina C que você pode incluir em sua dieta diária:

Frutas ácidas (laranjas, tangerinas, limões, toranjas);

Pimenta;

Morango;

abacaxi;

kiwi;

Couve-flor.

Brócolis;

tomates.

Recomenda-se comer pelo menos duas porções de frutas e três porções de vegetais diariamente para garantir a ingestão adequada de vitamina C. É importante distribuir esses alimentos ao longo do dia para garantir a absorção da quantidade necessária de vitamina C.