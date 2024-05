218 mil servidores públicos em risco com IA – Notícias

O sector público foi o mais atingido pela adopção da inteligência artificial, com aproximadamente 57% da força de trabalho, aproximadamente 1,8 milhões de trabalhadores, mais expostos às novas tecnologias e 12% destes em risco de serem substituídos pelo equivalente militar a 218.000. Pessoas. É o que emerge da investigação da Fpa “Impacto da Inteligência Artificial no Emprego Público” apresentada no início do Fórum Pa 2024 que está a registar progressos significativos.

Agência ANSA Agência ANSA Chega a luz verde final para a lei de IA – a primeira lei do mundo sobre tecnologia – Outras notícias – Ansa.it O Conselho aprova o texto acordado com o Parlamento (ANSA).

Cerca de 1,5 milhões de funcionários em funções de liderança e gestão (tais como gestores escolares, gestores estratégicos e chefes de programas inovadores, especialistas técnicos e profissionais, diretores, magistrados e diretores gerais) podem trabalhar com novas tecnologias. com uma agência adequadamente treinada e implementadora. Por outro lado, 12% da alternativa está em risco, com 218 mil funcionários públicos pertencentes a profissões menos especializadas, caracterizadas por tarefas repetitivas e previsíveis que podem ser facilmente executadas pela inteligência artificial. Os restantes 8% (cerca de 154 mil trabalhadores, incluindo muitas profissões dos setores da saúde e diplomático) encontram-se numa área ambígua entre possíveis riscos de integração e substituição.

“As funções de gestão, profissões altamente especializadas como gestores e profissionais – estudamos em pesquisas – têm um forte potencial de colaboração, enquanto as menos especializadas e rotineiras são propensas a mudanças, sugerindo a necessidade de repensar as funções. a ‘terceira onda’ do setor público dos últimos 15 anos, reflete a revisão dos gastos pós-pandemia e a pandemia.

“Diante de tal impacto, a administração pública é chamada a uma reforma estrutural – acrescenta Carlo Mochi Sismondi, presidente da Fpa -. É necessário rever os processos de formação que visam o desenvolvimento de competências como criatividade, adaptabilidade, crítica e lateral . Pensamento e competências interpessoais, a nível organizacional, objectivos E para introduzir a flexibilidade necessária para gerir a mudança nas decisões, a lógica hierárquica e burocrática deve ser abandonada.

57% dos trabalhadores estão altamente expostos à IA, enquanto 28% sofrem um impacto moderado e apenas 15% sofrem pouco ou nenhum impacto.

Agência ANSA Agência ANSA AI – Frontiers – Um apelo de 25 grandes nomes da pesquisa contra os riscos da Ansa.it As Inteligências Artificiais estão a crescer muito rapidamente e é urgentemente necessário gerir esse crescimento para evitar que se tornem incontroláveis ​​e perigosas; Por esta razão, os governos e as principais empresas devem investir mais na descoberta de contramedidas eficazes (ANSA).

Quase metade dos funcionários dos ministérios correm risco devido à IA



Quase metade dos funcionários públicos nas estruturas da administração pública central (ministérios, agências fiscais e organismos públicos não económicos) correm o risco de serem substituídos pelo impacto da inteligência artificial. São mais de 92 mil dos menos de 204 mil trabalhadores que trabalham na administração central. Se 12% dos 1,8 milhões de pessoas afetadas pela IA no setor público como um todo estão em risco de substituição, 47% dos funcionários afetados pelas novas tecnologias nas administrações centrais podem ser substituídos (92,2% do total afetado pela IA, aproximadamente 196 mil pessoas).

Reprodução protegida © Copyright ANSA