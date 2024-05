Bersani em La7: “Cicco Fordi? Meloni pode executá-lo no Palazzo Sigi”. E nas graduações: “Não nos incomode com sua estupidez”.

“Um encontro entre Georgia Meloni e Chico Forty? O número impressionou-me completamente, porque até falarmos de um italiano que cumpria a pena em Itália, era claro que não havia nada a que se opor. Mas quando o Primeiro-Ministro vai cumprimentar alguém que está hospedado no aeroporto Uma sentença de prisão perpétuaSe ele for inocentado, poderá pegar pelo menos mais dois anos de prisão. Ao mesmo tempo, ele poderia apresentá-los no Palazzo SigiFoi um comentário sarcástico Pier Luigi PersaniConvidado Na terça-feira (La7), a polêmica recepção da primeira-ministra Giorgia Meloni a Chico Forti, que foi condenado à prisão perpétua por assassinato por um tribunal da Flórida e posteriormente extraditado para a Itália.

“Estas são mensagens muito erradas – Continua Bersani – Meloni quer mostrar que resolve problemas em escala internacional. Depois disso, resolvendo-os assim, ela sozinha faz um Danos internacionaisPorque não sei o que a América pensaria de uma peça teatral como esta.”

A ex-secretária de Estado democrata comenta posteriormente as observações de Georgia Maloney num comício, onde se refere à controvérsia social em torno da formatura. Carlo Cottarelli E Guido CrocetoPalazzo traçou um contraste entre o mundo dos “graduados privilegiados” e aqueles que, como ela, chegaram a Sigi apesar de não terem títulos acadêmicos ou diploma (“Você pode ir a qualquer lugar sem condições iniciais que alguém possa fazer. Tem que”, disse Meloni .

“A notícia da formatura de Meloni pode parecer boa – observa Bersani – mas, gente, eles são deuses. Notícias devastadoras. Eu sei disso também Garibaldi nunca foi à escola. Mas foi Garibaldi. Mas nós, querida Melony, Temos o menor número de graduados da Europa. Você não pode transmitir tal mensagem ao seu país.

“Mas segundo Meloni, por exemplo, você é um privilegiado”, respondeu o anfitrião Giovanni Floris – Porque ele estudou, ele se formou. Você tem esses privilégios e tira de alguém da rua?”.

“Não, olhe, Ajudei meu pai dando gasolina – Responde Bersani – Se Meloni quer colocar isso no nível das concessões, que fique claro que todos fizeram sacrifícios aqui. Então Não seja estúpido e nos incomode. O problema aqui para a Itália é que estamos no último lugar da classificação em termos de número de diplomados, tal como a Roménia. Por isso Meloni oferece hospedagem aos estudantes ou dá uma mão aos que estão atrasados. Ele me conta essas coisas sobre privilégios e depois corta dinheiro para direitos à educação“.