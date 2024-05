O técnico português foi escolhido pelos rossoneri

Os portugueses vão defrontar o Marselha, mas estão dispostos a dizer não ao OM e ao Lille. Ele quer o Milan e é a escolha dos rossoneri, mas terá que esperar a saída de Pioli para formalizar o negócio

Sim ao Milan, Fonseca: O treinador português foi escolhido pelos rossoneri

Para formalizar o acordo, temos de esperar pela saída de Beoli, para o que houve uma série de contactos nas últimas horas: altura em que os portugueses devem comunicar a decisão final em Lille e Marselha. Milão está esperando por ele.

O tempo está realmente se esgotando, já que a questão do treinamento precisa ser resolvida dentro de alguns dias, já que o último dia do campeonato está chegando. A escolha parece ter sido feita e deverá ser anunciada no início da próxima semana: o novo treinador do Milan será Paolo Fonseca (hoje rejeita o Marselha), talvez também pela “coisa” do dinheiro, ter de pagar uma regra de cerca de 5 milhões para chegar o ex-jogador do Brighton. Um custo que Aldo Rossi não quer que o clube enfrente.

Enquanto isso, o clube se reunirá com Stefano Pioli nas próximas horas para informá-lo da decisão de substituir a liderança técnica. Com o atual treinador, que será recebido pela torcida do San Siro na noite de sábado, é fundamental chegar a um acordo sobre uma indenização que permita ao Milan economizar algo em relação ao que é devido no último ano de contrato. Para Pioli se estabelecer noutro local, talvez em Nápoles, o seu perfil está incluído na lista de candidatos à sucessão de Calzona (Casperini na pole position, ed.).

Se você quiser saber mais sobre o Napoli, mantenha-se atualizado em www.gonfialarete.com