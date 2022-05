1º de maio, o tempo piora com chuva e trovoadas locais. Áreas Relacionadas »ILMETEO.it

Previsão do tempo: 1º de maio, com chuva e trovoadas locais. Áreas relacionadas

Tempo previsto para as próximas horasAlta pressão perde energia domingo, 1º de maio Mau tempo com possibilidade de chuva e algumas trovoadas.

Massas de ar frio que descem diretamente da parte norte do velho continente já estão causando alguns, ameaçando o vasto campo de alta pressão que permaneceu na Itália até sábado. Está chovendo Espalhados em algumas seções Norte Ele nasceu Centro.

Por outro lado, encontramos outro elemento de confusão no extremo sul, especialmente entre o sul da Calábria e a Sicília. É um furacão que se arrasta há alguns dias entre a Argélia e a Tunísia e, portanto, sua influência marginal foi sentida na parte sul do nosso país.

Em suma, tem todos os ingredientes para desfrutar de um dia com um clima clássico que não é muito fiável para muitas regiões. Dentro A próxima hora Na verdade, esperamos que muitas nuvens estejam no Nordeste e na maior parte do Centro-Oeste com eventos generalizados. Olhos RomaComo importantes eventos ao ar livre hoje Concerto na Piazza San Giovanni.

Continuará a chover no canto sul da Sicília e da Calábria. No entanto, não estamos diante de uma verdadeira bagunça, por isso insistimos que estamos vindo de um contexto. Previsão do tempo Não particularmente irritante. A primavera clássica é marcada por momentos chuvosos, principalmente à tarde, alternando com colchetes curtos, devolvendo o ambiente a um momento mais tranquilo, mostrando-nos algumas fotos do sol local. Falando do sol, as regiões do noroeste, a Sardenha e alguns cantos da península do sul certamente o verão em sua forma mais generosa.

Para ver uma melhora geral nas condições climáticas, é necessário esperar até o pôr do sol quando muitos sinais de instabilidade em todo o país começam a dar sinais claros de fraqueza.

Então, há alguma chance de um retorno à estabilidade na nova semana? Obviamente não! A alta pressão, de fato, não parece estar tendo sucesso em seu propósito de resgatar a Itália, que continuará coberta pelo clima odioso clássico e corre o risco de ser culpada. Degradação adicional Para Meia semana.

Mas vamos dar mais detalhes sobre isso na próxima atualização.