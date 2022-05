“Boa reacção. Jogámos paralelamente ao Milan”.

Milão – Técnico Fiorentina , Vicenzo Italiano Dazn falou após a derrota contra Milão : “Reagimos após duas más atuações em termos de agilidade e qualidade: jogamos em paralelo Milão , Na primeira metade. Em segundos ele lutou um pouco, mas tivemos uma bola de pontuação Cabral , Infelizmente nós pagamos por cada inocência. Erros e falhas podem ter sido evitados, mas estávamos com eles Milão Não é fácil“.

Substituição externa

“No momento, não temos um artilheiro, então tento girar e conectar todos os defensores externos. Eles estão sempre ativos e não podemos nos machucar antes do gol“.

Cair no segundo tempo

“Paramos com a posse de bola e, como resultado, surgiram menos oportunidades. Mas graças ao Milan e ao público que os empurrou e os apoiou, nos humilhamos por podermos pular um pouco mais e sermos agressivos. No primeiro tempo encontrei melhor personalidade, no segundo menos. Conseguimos o que procurávamos e infelizmente viemos de muitos fracassos. Temos uma semana regular e vamos prepará-la adequadamente“.

O que está faltando e a corrida final

“Você sempre pode crescer e identificar onde intervir sem cometer erros. O importante agora é terminar de forma diferente, porque o campeonato é extraordinário. Ainda estamos, deveríamos estar hoje. No futuro, será hora de colocar uma equipe de volta aos trilhos para elevar o nível, pontos e vitórias. Quando você joga ponto a ponto, pode ser difícil não fazer um jogo de três. Estamos, temos 9 pontos. Este ano fomos uma equipa maluca, aquela com melhor desempenho frente a adversários fortes depois de maus jogos“.

Terrazzano

“O único erro de hoje foi jogar muitas bolas boas entre o primeiro e o segundo tempo. Pode acontecer, ele faz um grande campeonato. Desculpe porque arruinamos nosso desempenho pelo pequeno erro, mas eu nunca disse nada a ele“.