Irmã de quarenta anos é esfaqueada até a morte em Gênova, Quinto – Primocanale.it

Gênova – Assassinato de rua em Gênova: Alberto Scockney, 42 anos, mata sua irmã Alice, 34, no final da Décima Controvérsia. A mulher foi esfaqueada em frente ao prédio e fugiu: poucos minutos depois, o homem foi parado no mar por um carro da polícia e preso.

Aconteceu na via Fabrice, que era elegantemente via de Quinto onde morava a vítima.

O alarme foi dado pelos vizinhos que ouviram os gritos da mulher e do marido: o homem que havia saído de casa viu sua esposa deitada no chão em uma poça de sangue.

Conhecer o propósito é atualmente impossível: Parece que o assassino teve problemas e por isso foi acompanhado do ponto de vista médico, pelo mesmo motivo que a relação entre os dois irmãos já estava em conflito há algum tempo. No entanto, nada sugere o que aconteceu.

Segundo um vizinho que foi um dos primeiros a tentar salvar a mulher, a vítima saiu para buscar o cachorro. Não se sabe se o irmão dela estava na emboscada ou se os dois tinham um encontro marcado.

As investigações sobre a reconstrução detalhada do assassinato foram iniciadas pelos policiais do volante, que primeiro chegaram ao local e depois continuaram pelos peritos forenses. Para descobertas, pelo legista e investigadores do esquadrão de assassinatos da equipe móvel.

Exceto pelo marido Gianluca, que emigrou em fevereiro de 2018, Alice Scockney deixa um filho que não tem nem dois anos.

Em uma foto de Alice com seu irmão Alberto no dia do casamento da mulher, Em fevereiro de 2018, o jovem de trinta anos assassinado estava interessado em dança e futebol e era torcedor da Juventus.