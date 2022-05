“Lamento ver Andrea Dovicioso em apuros” – OA Sport

Período de pausa Mundial de Superbike 2022 Depois dos dois primeiros Campeonatos do Mundo em Aragão e Asen, os portugueses aguardam o regresso à estrada no Estor no fim-de-semana de 20 a 22 de maio. Michael Ruben RinaldiA grande esperança da Itália para o campeonato, que é reservado para descendentes industriais, ainda não atingiu o palco nas primeiras 6 mangas da temporada, embora mostre um bom potencial, especialmente com três ou quatro lugares em Motorland.

Romagna Ryder da equipe Ducati Factory lutou então na Holanda, afastando-se das primeiras etapas e conquistando alguns pontos juntos no campeonato. Até o momento, o Centro de Fabricantes Borgo Panigale ocupa o 6º lugar na categoria geral no Campeonato Mundial, com 66 pontos de vantagem sobre o capitão (e companheiro de equipe) espanhol Alvaro Batista.

A Renault traça o primeiro mini-balance no início da temporada: “Temos um desempenho muito bom em termos de velocidade, estamos no caminho certo e tenho um jogador de equipe muito rápido como o Alvaro Batista. Temos que estar dois vermelhos à frente.”.

MotoGP “empurra” os preços do Campeonato do Mundo para cima em Baghnait. Estouro da “bolha” de Bastianini

Um convidado na Ducati Garage em Jerez de la Frontera para o GP espanhol de MotoGP conheceu Rimini, de 26 anos, e seu compatriota Andrea Dovicioso na Yamaha.: “Eu alterno entre Ducati e Tovicioso, ele é meu melhor amigo, sinto muito que ele esteja com problemas, mas tento animá-lo. Então na Ducati Peko Pagnaya realmente assusta“(Fonte: Corsedimoto.com).

Foto: WSBK.com