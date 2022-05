Mãe presa por tentativa de homicídio. “Ele jogou pela janela.” Menina em estado de instabilidade

Ela tinha um medo completamente imaginário e infundado de que o marido e o pai de sua filha fossem para a Índia com sua filha de 4 anos. Foi isso que levou um homem de 40 anos, descendente de índios, a jogar uma criança pela janela de um quarto no terceiro andar de um prédio na rua Foscolo. Maseratta. O fato ocorreu às 16h de ontem. Os agentes intervieram após informar o número único de emergência da tentativa de suicídio da mulher que tentou pular da varanda: ao chegarem encontraram o homem de 40 anos ferido na casa; A criança, por outro lado, ficou gravemente ferida no chão, na calçada, mas milagrosamente viva. Após alguns interrogatórios e interrogatórios por parte de testemunhas, a mãe, que agora está internada em um hospital psiquiátrico do Hospital Maserata, foi mantida sob custódia ontem à noite por suspeita de tentativa de homicídio.

A menina, nascida em 2018, escapou de um avião a cerca de dez metros de distância e está internada em “prognóstico reservado” na enfermaria de reanimação infantil do Hospital Materno Infantil Salesi, em Angona, liderada por um médico. Alessandro Simonini: Não posso dizer que ela está completamente fora de perigo, mas ela está acordada, alerta, em alívio da dor, e os médicos estão “relativamente otimistas” sobre a evolução médica de sua condição. Ele foi resgatado por 118 profissionais de saúde e levado às pressas para uma ambulância em Angona por “politraumatismo induzido pela chuva”: ele sofreu “uma lesão na medula espinhal, mas sem envolvimento da mielina”, de acordo com a osteoporose de Angona, “parênquima bilateral, pneumonia bilateral”, fratura do antebraço esquerdo” e fêmur da perna direita, lesões no pescoço.

À noite, os médicos intervieram e fizeram uma cirurgia para suturar as feridas do pescoço, e hoje ele foi submetido a outra operação para reduzir as fraturas. O nível potencial de sofrimento neurológico na criança é preocupante. Um quadro complicado, existem atualmente “condições estáveis”, por isso leva mais dias para declarar “não está em perigo”.Após o primeiro teste para determinar se foi uma queda acidental ou induzida – primeiro a intervenção do Esquadrão Voador, depois o Esquadrão Voador e Equipe Científica – a investigação policial foi coordenada pela advogada da Maserato Stefania Sicioli e focada na mãe. Em casa, os agentes realizaram um longo exame e peritos forenses encontraram vestígios de sangue e realizaram todas as medições. Vários testemunhos foram ouvidos. Das histórias de quem estava na casa, incluindo o marido da mulher e outro casal de índios que moravam no mesmo apartamento, surgiu um claro quadro circunstancial, segundo os investigadores, pelo qual se espera que ele seja preso. Sistema de investigação de verificação. De acordo com a primeira reconstrução, ele se trancou no quarto sozinho com a criança de 40 anos e depois a jogou pela janela com um medo frenético de perdê-la. No entanto, as investigações estão em andamento para esclarecer o contexto em que a história amadureceu.