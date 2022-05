Algo sensacional aconteceu com Miknon. Milan Leo deve estar armado. InvestCorp: A fase crítica e decisiva

MilanNews.it

Impulsionado por um público incrível, o Milan lidera o ranking e joga pelo Scudeto três dias depois do campeonato. A vitória final sobre a Fiorentina levantou Rafa Leo para o gol decisivo da partida, mas também levantou Mike Miknon por salvar Cabral. A extraordinária resposta do guarda-redes francês ao empate sem sofrer golos do Milan e à vantagem de 0-0 pela décima sexta vez esta época. Considerando o preço de seu cartão e seu desempenho em campo, McNen foi o maior contratado do AC Milan nos últimos 20 anos. Atacantes ou médios, é fácil referir-se a jogadores que marcam golos e chamam a atenção, mas um guarda-redes é o mais decisivo. Alguém pensou que isso teria repercussões na equipe de despedida de Donorumma, mas o Milan conseguiu melhorar um papel em que já era forte. Miknon não é apenas intuição, técnica e disciplina, ele é o homem clássico do vestiário, o elemento que todos os treinadores amam. Ele também é um dos poucos jogadores não vendidos na equipe do AC Milan, porque esse cara pode ganhar a riqueza do Milan nos próximos anos. Se Rosonery ainda está na disputa pelo título, é graças a Miknon que foi decisivo em tantas ocasiões. Este é um ótimo negócio!

Então outra cara do Milan é Rafael Leo, ele cresceu muito nesta temporada. Ele é o primeiro jogador do Milan a atingir o dobro de pontos no campeonato, nunca tendo marcado tanto. Aos 23 anos, ele arrastou o Milan para a final crucial, marcando dez gols e cinco assistências em 30 jogos. A gerência está envolvida na atualização há algum tempo e quer bloquear o Rafa. Ele está indo bem em Milão, se sente em casa e, como protagonista, está curtindo este final com muita emoção. Recentemente, seu agente George Mendes recebeu algumas ofertas atraentes, mas não foram suficientes para convencer Maldini e Masara, com a intenção de mantê-lo por muitos anos. A chapa tem oferta de 4,5 milhões por ano até 2026, e a demanda por mendes é um pouco alta, mas será encontrada uma solução para fechar. Além disso, como o Milan quer assumir Renato Sanchez, que é comandado por Mendoza, eles tentarão fechar o meio-campista português com Lilly e seu empresário assim que a transferência do clube terminar.

Dias importantes e aguardando a chegada de novos imóveis. Levará um tempo considerável para finalizar um acordo substancial, e Elliott e seus advogados logo chegarão a um acordo final em Londres com a InvestCorp para vender o Milan por 1,180 bilhão. Muito do ponto de vista econômico, leva o tempo certo, mas o negócio será feito. Não se preocupe, o Milan terá um novo dono em poucos dias. Assinar primeiro e depois fechar marcará os passos dados para este avanço da nova era. Enquanto isso, todos em Gaza Milan estão focados na partida final desta temporada louca, onde Pioli jogará pelo título da equipe. Os torcedores rossoneri devem ocupar Verona no domingo à noite, seguido de uma saudação em casa contra o Atlanta (a venda de ingressos será reaberta nas próximas horas, mas a demanda ainda é alta), o último jogo do ano em San Siro. Então esta temporada maravilhosa terminará em Sasuke.