“PM vai decidir quem tem mais um voto”

Silvio Berlusconi Ele está de volta e, aos 85 anos, está se preparando para sua nona corrida eleitoral “como um grilo”. Então tente substituir a tela rasgada Matteo Salvini E Geórgia Meloney, o chefe dos Irmãos da Itália está hospedando para o almoço – após meses de mal-entendidos e escavações – e eles concordam em uma cúpula de três vias juntos no início da semana. Desde 17 de maio, a vila está em San Martino e, mais importante, em vista do referendo de 25 de setembro. Assim, o fundador do Forza Italia dá a linha com um programa derrubado em 8 pontos, e ele atribui a toda a centro-direita.

Mais informações





É improvável que Meloni não esteja buscando clareza sobre o cargo de primeiro-ministro: a candidatura do Palazzo Sigi está efetivamente congelada, independentemente de quem obtém mais votos de acordo com o governo da coalizão. Mas com Salvini garantindo no Twitter que “mais um ganhador de votos terá a honra e o fardo de nomear”, Tajani está adiando até depois da eleição. Enquanto isso, o Os M5s estão se preparando para uma votação antecipada, com a velha questão de um terceiro mandato ainda sem solução e uma aliança com os democratas ainda incerta. Giuseppe Conte Ele define “arrogante” e começa seu ultimato, atacando as pessoas.

Governo, notícias de última hora ao vivo

21.51 – “Vou criar um polo de bom senso, vamos focar naqueles que sabem fazer as coisas, a Itália precisa de um polo de bom senso contra aqueles que querem sair do euro ou aqueles que mandaram os italianos mais respeitados para casa por nada. Entre eles todos, os populistas que mataram Draghi, que era admirado por toda a Europa com paixão.” Matteo Renzi falou na Tg1 Ele disse isso.

21h46 – “Por exemplo, se eles realmente cortam com o M5S, quero entender que não vou fazer negócio com eles. …” . Carlo Calenda, presidente da Azionè, convidado do post Tg2, relatou isso.

21.02 – “Quem quiser manter hoje a ideia de uma Europa forte, mas acima de tudo uma Itália confiável na Europa, deve saber que devemos nos unir, senão a direita vencerá… esclareça o conteúdo. As famílias vivem tempos de crise sem precedentes. Inflação é uma palavra que tiramos do dicionário. Gostamos primeiro de Draghi, hoje dizemos: vamos nos concentrar no que precisa ser feito, com base em quem vai ganhar a eleição. Se você continue com conversa fiada, você não chegará a lugar nenhum. Matteo Renzi disse isso no TG1, considerando as eleições para o centro-direita. Alternativamente, ele propôs reorganizar o centro com os moradores existentes.

20.31 – “Temos que ser otimistas independentemente”: o ministro do Desenvolvimento Econômico, Giancarlo Giorgetti, respondeu a uma pergunta sobre as reações dos empresários à crise do governo em Brianza em um jantar em homenagem à senadora da Liga Norte Cesarina Monti.

20,25 – “O próximo primeiro-ministro? Os italianos finalmente o escolherão: quem obtiver mais votos terá a honra e o fardo de nomeá-lo”, escreveu o presidente da Lega, Matteo Salvini, no Twitter.

O próximo ministro-chefe?

Finalmente os italianos vão escolher: quem conseguir os votos extras terá a honra e o fardo de nomear. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 de julho de 2022

18.20 – “Devemos ser muito claros. Quem é o protagonista da queda do governo Draghi não pode ser o intervencionista do Partido Democrata. Ponto. Não há muito a acrescentar »: Este é o pensamento do ministro da Defesa Lorenzo Guerini expresso em Lodi. Uma mensagem claramente destinado aos M5: “Draghi teria assegurado neste país Pelo legado de autenticidade – acrescentou – não merece ser tratado assim”. As responsabilidades desta crise são “exatas, há protagonistas de uma seleção com nomes e sobrenomes – concluiu Guerini – essas pessoas não podem ser interlocutores do Partido Democrata. Esta é a minha opinião “.

18.10 – “Agora o carro das primárias sicilianas começou, amanhã o movimento participará dele. No entanto, nestas horas, li muitas declarações arrogantes do Partido Democrata. Não aceitamos o princípio de dois fogões. O que é válido em Roma vale em Palermo ». Assim, em nota, o líder do M5S Giuseppe Conte.

17.20 – “A Itália precisa de uma política realista, eficiente e corajosa: por isso, concordando com uma ampla gama de conversas, decidi juntar-me à ação e ajudar Carlo Calenda a criar um pólo liberal. Soluções”. O anúncio foi feito pelo senador Andrea Cangini, que deixou o Forza Italia após um voto de confiança no governo Draghi contra a FI.

17h00 – “Estamos lidando com isso”: Adolfo Urso, presidente da Copasir, disse durante a conferência UpLodi no auditório do Banco Bpm em Lodi, sobre a possível influência dos serviços de desinformação russos na campanha eleitoral, considerando as próximas eleições. “Somos um dos principais alvos” da inteligência estrangeira porque somos “um país fronteiriço, mas também uma “dobradiça” em termos de informação”, disse.

16h30 – Encontro em Roma entre Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Durante a entrevista, informaram fontes de ambos os partidos, os dois líderes “concordaram em convocar uma cúpula de centro-direita nos primeiros dias da próxima semana, de acordo com o presidente da Liga, Matteo Salvini, para acordar a necessidade de trabalhar. Após a dissolução das Câmaras e para resolver as questões políticas do ponto de vista dos princípios ».

15,55 – Em nota, a Cna Balneari solicita a aprovação de artigos relacionados a privilégios de banheiro no projeto de lei do concurso que o Parlamento prepara para aprovar. “Cna Balneari – lemos – Porta-voz da razoável preocupação de todo o público empresarial, cerca de 30 mil empresas, receosas de enfrentar concursos públicos sem reconhecimento do valor comercial das empresas ou compensação justa pelo trabalho de uma vida. , muitas vezes várias gerações, e investimentos feitos ao longo de muitos anos”.

«Os negócios – continua a nota de Cna Bagni – exigem consistência, prazos específicos, prazos claros e definidos. Muitos estabelecimentos balneares mostram iniciativa e esperança para o futuro, ao participarem nos apelos da Pnrr a incentivos a investimentos que visem a melhoria da oferta turística em nome da remodelação, eficiência energética, digitalização, eliminação de barreiras arquitetónicas. “Cna Balneari – conclui a nota – apela então à política: não se pode abandonar um setor tão significativo da economia e da sociedade italiana a um futuro incerto”.

15h30 – “Berlusconi está em grande forma, ele é como um críquete. Ele é definitivamente um candidato ao Senado”, diz Antonio Tajani, falando a repórteres em Montecitorio após um encontro com o líder do Forza Italia em Villa Grande. , sublinha o vice-presidente da FI, entre outros.

13.20 – “No nosso plano há um aumento das pensões, todas as nossas pensões, pelo menos 1000 euros por mês durante 13 meses, pensões para as nossas mães que trabalham mais à noite, sábados, domingos. e velhice digna, então pelo menos um milhão por ano em todo o território nacional Há um compromisso de plantar e cultivar árvores, por isso o presidente da Fi, Silvio BerlusconiEm Tg5.

12h40 – Secretário do Clube, Matteo Salvini, esta manhã reuniu-se com os governadores do partido por videoconferência e falou sobre a situação política e a campanha eleitoral. “Os governadores – avise a Liga – já estão trabalhando para considerar os documentos mais interessantes para a campanha eleitoral, começando com autonomia e dando ideias úteis. Muita atenção é dada à economia, burocracia, infraestrutura, energia, desenvolvimento e impostos » Salvini, Província de Trento Maurizio Fugati da Lombardia Attilio Fontana O presidente de Friuli-Venezia Giulia Massimo Federica e o sardo Christian Solinas confirmaram a presença máxima da Úmbria Donatella Desi e do veneziano Zaia. A culpa da crise do governo é falar sobre a “loucura das 5 estrelas e as provocações do Partido Democrata que explodiram o mijo de dragi proposto pela centro-direita do governo”. Ele reiterou que a culpa foi da crise, mas a reunião também teve espaço para sublinhar a integridade da Liga ao contrário de outros partidos.

11h45 – “Para além dos nomes, tomar forma faz parte da unidade nacional, que certamente é contra Conte e Salvini, mas também o direito de apostar na derrubada deste governo.” Isto foi afirmado pelo Ministro das Relações Exteriores. Luigi de MaiOu, conversando com jornalistas à margem de uma reunião no NOLA Interport.

11h30 – “A crise do governo foi desencadeada por Conte e o M5S, mas em uma temporada tão difícil para o país eu nunca poderia imaginar que o Forza Italia e o Lega M5S se colocariam no mesmo nível que determinaram a queda do governo Draghi. Foi um gesto de total irresponsabilidade do qual eu não poderia ficar de fora.Exatamente “Por isso, depois de anos de militância, decidi deixar Forza Itália”, disse o ministro de Assuntos Regionais. Mariastella gelmini Rtl para 102,5.

11h10 – “O governo só pode proceder a nomeações, cargos e propostas estritamente necessárias, por estarem vinculadas a leis ou regulamentos ou decorrentes de requisitos operacionais, que não podem ser adiadas para além do prazo para resolução de crise, integralidade e continuidade da ação executiva”. Isso pode ser lido na circular assinada pelo primeiro-ministro Mario Draghi, na qual são estabelecidos os papéis da atuação do governo na atualidade, lembrando que o governo está “envolvido em tratar da atualidade, implementar leis”. Adoção de atos de emergência, incluindo atos legislativos, regulamentares e executivos necessários para lidar com decisões já tomadas pelo Parlamento e atos de emergência. Quanto às nomeações, «qualquer nova iniciativa neste sentido deve primeiro ser submetida à aprovação do Primeiro-Ministro – diz – para garantir a uniformidade de conduta. Cada Ministro deve assegurar que as instituições, organismos e instituições dependentes, supervisionadas ou controladas diretamente, cumpram os critérios acima e em relação aos procedimentos. O Ministro da Economia e Finanças exerce os direitos de accionista em sociedades de investimento com a aprovação do Primeiro-Ministro. A autonomia dos sujeitos regidos por leis ou normas particulares que os deduzam de decretos ou diretrizes governamentais permanece inalterada”.