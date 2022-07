Clima: 40 graus Celsius no fim de semana, algo pode mudar na próxima semana – Chronicle

Estamos prestes a atingir a potência máxima do anticiclone africano Apocalypse4800 (esse número indica e explica a condição de temperaturas congelantes a uma altura incrível: o termômetro só desce abaixo de zero a uma altitude de 4800 metros, e é a montanha mais alta na Europa. , Mont Blanc, sobe para 4809 metros, onde todos os Alpes A neve derrete nas montanhas também!).

As temperaturas continuarão a subir a partir de hoje, especialmente no fim de semana Em algumas partes do Vale do Pó, como Emilia, Veneto e Baixa Lombardia, as temperaturas chegam ou chegam a 40 ° C.

Vai estar muito quente no centro de Florença, Roma, Úmbria e Terni, em muitas partes da Sardenha e Marche e finalmente na Puglia (38°C esperados em Taranto). Foggia). Mas cuidado, isso vai Quente mesmo à noite; Acho que os valores de calor à meia-noite ainda podem estar próximos de 28/30°C. Então vamos curtir as noites tropicais típicas (estamos falando de noites tropicais onde a temperatura nunca cai abaixo de 20°C).

Antonio Sano, diretor e fundador do site www.iLMeteo.it, anuncia que o fim de semana chegará com bastante sol, mas adverte que sábado 23 podem irromper algumas fortes tempestades nos setores alpinos. do Triveneto. Sano não descartou a possibilidade de algumas tempestades terem força para atingir algumas planícies. As condições podem mudar na próxima semana: de fato, a partir de terça-feira, 26 de julho, o ar frio do norte da Europa enfraquecerá o escudo anticiclônico, especialmente nas regiões do norte.

Nesse cenário, a colisão entre correntes frias de alta altitude e calor preexistente determinará uma combinação mortal para produzir tempestades muito fortes que podem afetar partes do norte. Esta situação poderá repetir-se na quarta-feira, dia 27, com o risco de tempestades mais fortes no norte, por vezes acompanhadas de granizo repentino e, mais raramente, dos temidos tornados. Depois disso, a pressão deve aumentar novamente, resultando em uma constante de tempo.

Detalhe

sexta-feira 22.

No norte: sol e calor intenso de 39°C.

No centro: o sol e o calor intenso.

No sul: céu limpo e quente.

Sábado dia 23.

No norte: fortes trovoadas nos Alpes, mais sol, mas calor intenso nas planícies.

No centro: todo sol e calor intenso.

Sul: ensolarado.

domingo 24

No Norte: Ensolarado e muito quente. Centro: Sol predominante. No sul: tempo bom e clima quente. tendência. Calor mais intenso na segunda-feira, depois tempestades para o norte.