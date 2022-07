Lá estava seu vestido de noiva

Perca sua bagagem Inclui o seu próprio O caso do noivo. Isso também aconteceAeroporto de Heathrow, LondresO cidadão americano Craig Huen, que ia casar em Gibraltar, foi obrigado a lidar com uma emergência de última hora quando o voo da TAP Air Portugal em que viajava perdeu a sua mala.

“Cheguei a Heathrow e minha mala não estava lá”, disse o homem ao My London, que apareceu no portão para pedir seus pertences pessoais, mas não teve sucesso. Não querendo perder a ligação de Londres a Gibraltar, quis continuar a viagem na tentativa de contactar a recepção. “Tentei ligar para eles várias vezes assim que me instalei. Toda vez que eu falava com alguém na linha, eu ficava tipo, ‘Onde está minha bolsa?’

Cinco dias depois, não houve notícias reconfortantes do aeroporto, onde muitos passageiros, junto com seus conhecidos, perderam suas bagagens. “Eu disse que preciso de compensação pelo vestido novo. Eles desligaram várias vezes e não me deram nada”, continua Craig amargamente.

Sem resposta da companhia aérea ou do aeroporto, o noivo teve que fazer uma exigência: “Tive que gastar quase 1.000 libras para comprar roupas novas para mim e meu filho. Não sei se posso obter um reembolso. Craig não foi o único a ter uma experiência de viagem muito ruim em Londres: ‘Algumas pessoas receberam £60 para compensar perdas de centenas de libras. Eles devem pagar o que lhes é devido”, ressaltou. “Sei o que está acontecendo, a falta de pessoal após a epidemia. Mas como administrar uma companhia aérea quando não há contato com os clientes?».

Depois de denunciar o episódio nas colunas do My London, sua bagagem reapareceu magicamente seis horas depois de seu casamento já ter sido celebrado com uma nova roupa improvisada. Uma piada além de uma piada.

