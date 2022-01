Calciomercado Roma, outro presente para Moe

Mercado de transferências de Roma, Diego Pinto segue em busca de reforços para o meio-campo: oportunidade da Primara Liga

Mercado de troca de ROM / O Roma Ele quer fortalecer o meio-campo. James Pinto Ele está tentando adicionar pelo menos um soldado ao departamento nesta sessão de inverno do mercado de câmbio. Atualmente, Técnico Jose mourinho Ele pode contar com as contribuições de Pellegrini, Mikhitarian, Verdout, Christian e Young Bow no meio-campo.

Então, estamos procurando por outro elemento, a kylorosis pode aproveitar uma oportunidade melhor Liga Premiada. Vejamos os detalhes.

Mercado de Câmbio de Roma, acordo com o Porto

Possível acordo com Porto Para o ex-Mourinho. Roma estará muito perto da chegada Sergio OliveiraNascido em 1992, foi muito perto no verão passado Fiorentina. Nas últimas horas, o clube capitolino tem aproveitado a oportunidade criada para adquirir o médio português.

Você pode estar interessado em -> Juventus Exchange Market, Allegri | Reviravolta surpreendente

Segundo ‘Maisfutebol.iol.pt’, A Roma estará muito perto de concluir quaisquer negociações. Vamos ver.